2. el otomobil alacaklar dikkat! 15 günlük süre kalktı: Trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor
Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz Mart ayında araç satışının ardından, zorunlu trafik sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılan iptal hükmü için gün 5 Aralık. Bu tarihten itibaren araç devir işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre uygulanmayacak. Trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek.
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.
Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek.