2 gün kaldı, zam gelebilir. İşte en ucuz sıfır otomobiller

30.03.2026 13:26

Burak Taşçı

Mart ayının bitmesine 2 gün kala Nisan ayına ilişkin sıfır otomobil fiyatlarında güncellenme olması bekleniyor.

Otomobil fiyatları her geçen ay değişiklik gösteriyor. Döviz kurlarındaki oynaklıklar ve markaların kampanyaları yeni fiyat belirlemede etkili oluyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş araç üretiminde kullanılan birçok malzemenin fiyatını artırdı. Petroldeki yükseliş plastikten çeliğe, enerjiden cama kadar fiyat değişikliklerine neden oldu. Artan maliyetler nedeniyle otomobil üreticileri bu farkı fiyatlara yansıtacak.

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?

En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.

Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 770 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

BMW 120 3 milyon 698 bin 700 lira

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel 2 milyon 186 bin lira

A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump 1 milyon 425 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira

Ssangyong Tivoli 1 milyon 999 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 735 bin 200 lira

Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC 1 milyon 799 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 385 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 290 bin lira

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 682 bin 800 lira

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 310 bin lira

Citroen e-C3 1 milyon 468 bin lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 647 bin lira

Honda Jazz 2 milyon 380 bin lira

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira

Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 2 milyon 189 bin 29 lira

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP GSR 1 milyon 409 bin 900 lira

Omoda 5 Ultima 2 milyon 120 bin lira

BYD ATTO3 2 milyon 249 bin lira