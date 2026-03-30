2 gün kaldı, zam gelebilir. İşte en ucuz sıfır otomobiller
30.03.2026 13:26
Burak Taşçı
Mart ayının bitmesine 2 gün kala Nisan ayına ilişkin sıfır otomobil fiyatlarında güncellenme olması bekleniyor.
Otomobil fiyatları her geçen ay değişiklik gösteriyor. Döviz kurlarındaki oynaklıklar ve markaların kampanyaları yeni fiyat belirlemede etkili oluyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş araç üretiminde kullanılan birçok malzemenin fiyatını artırdı. Petroldeki yükseliş plastikten çeliğe, enerjiden cama kadar fiyat değişikliklerine neden oldu. Artan maliyetler nedeniyle otomobil üreticileri bu farkı fiyatlara yansıtacak.
EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?
En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.