20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20

Volkswagen, 2002 yılında başlayan Touareg macerasının 20. yılında özel bir model tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:17

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 1

Alman otomotiv devi 'in Touareg modeli 20. yaşına girmeye hazırlanıyor. Marka bu dönemi,  Touareg Edition 20 adını verdiği özel bir modelle kutluyor.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 2

Üçüncü jenerasyonuyla piyasada olan ve şimdiye kadar 1 milyon adet satış rakamına yaklaşan Touareg'in özel modeli gelecek hafta satışa çıkacak.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 3

Modelde, özel renk, 20 inçlik yine modele özel jantlar ve Edition 20 logoları öne çıkıyor.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 4

Aracın dışında olduğu gibi iç kısmında da birçok yerde Edition 20 logosu yer alıyor.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 5

Özel model, ikisi V6 TDI, biri V6 TSI ve biri şarj edilebilir hibrit V6 TSI olmak üzere 4 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 6

Versiyonların en güçlüsü olan hibritte 380 beygir güç ve 600 Nm tork değerleri mevcut. Modelin tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 7

Volkwagen Touareg Edition 20, Almanya’da 77.530 euroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20 - 8

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER