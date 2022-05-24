20. yaşa özel seri: Volkswagen Touareg Edition 20

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:17
Alman otomotiv devi Volkswagen'in Touareg modeli 20. yaşına girmeye hazırlanıyor. Marka bu dönemi, Touareg Edition 20 adını verdiği özel bir modelle kutluyor.
Üçüncü jenerasyonuyla piyasada olan ve şimdiye kadar 1 milyon adet satış rakamına yaklaşan Touareg'in özel modeli gelecek hafta satışa çıkacak.
Modelde, özel renk, 20 inçlik yine modele özel jantlar ve Edition 20 logoları öne çıkıyor.
Aracın dışında olduğu gibi iç kısmında da birçok yerde Edition 20 logosu yer alıyor.
Özel model, ikisi V6 TDI, biri V6 TSI ve biri şarj edilebilir hibrit V6 TSI olmak üzere 4 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak.
Versiyonların en güçlüsü olan hibritte 380 beygir güç ve 600 Nm tork değerleri mevcut. Modelin tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor.
Volkwagen Touareg Edition 20, Almanya’da 77.530 euroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.