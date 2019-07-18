2000 Beygirlik tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija

Lotus Cars Türkiye Temsilcisi Royal Motors Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Hilal Aysal, 2020 yılında üretimi başlayacak olan 1.7 Milyon Sterlin (12 milyon TL) değerinde ki Evija modeli için çok heyecanlı olduklarını ve Türkiye’den talep aldıklarını belirterek , "Evija, Lotus markasının vizyonunu gösteren bir model, çok büyük yeniliklere imza atılacağının ve markanın spor otomobil dünyasında liderlik bayrağını elinden hiç bırakmayacağının bir göstergesi. 2017 yılında Geely Grup bünyesine giren Lotus markası; Evija modeliyle birlikte, 71 yıllık öyküsündeki mirasını koruyarak inovatif yatırımlarına hız katacaktır. Yakın gelecekte ki gelişmelerle safkan sporun ne denli günlük hayatımızın bir parçası haline geleceğini hep beraber göreceğiz" dedi.