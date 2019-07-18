2000 Beygirlik tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
ntv.com.tr
Efsane yarış otomobil markası Lotus Cars bir ilke imza atarak dün gece ilk tam elektrikli İngiliz hiper otomobili olan ‘var olan ilk, yaşayan’ anlamında ki Evija’yı Londra’da dünya’ya tanıttı.
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12017 yılında Çinl otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Lotus Cars yeni modelini tanıttı.
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21.3 milyar dolarlık bir yatırımın ardından gelen Evija modeli gün yüzüne çıktı.
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Lotus Evija, 2000 beygirlik gücüyle 100 km hıza 3 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.
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4Evija, 18 dakikada tamamen dolan şarjıyla 400 km yol yapabilme yeteneğine sahip.
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51680 kilogram ağırlığıyla Lotus'un bugüne kadar ürettiği en hafif otomobil olma özelliğine sahip Evija sadece 130 adetle sınırlı olup ve 2020 yılında üretimine başlanacak.
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6Dışı kadar iç dizaynı da dikkat çeken Evija'da, karbon fiber ve alkantara döşeme kullanılmış. Yarış arabası fonksiyonelliğini yol arabası rahatlığıyla buluşturan tasarımda, şehir, spor, pist olarak 3 farklı sürüş moduna yer verilmiş. Dijital bir kadrana sahip olan araçta F1 direksiyon tasarımı kullanılmış.
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Londra'daki açılışta konuşan Lotus Cars CEO'su Phil Popham, “Lotus Evija, başka hiçbir şeye benzemeyen bir otomobil. Markamızı spor araba fanlarının kalbi ve zihninde ve global otomotiv sahnesinde yeniden kuracak. Aynı zamanda daha ileri vizyoner modeller için referans olacaktır. Bu şirketimizin tarihinde bir başka şaşırtıcı an. Evija her anlamda gerçek bir Lotus. Sınırları zorlamak, yeni düşünme biçimlerini keşfetmek ve çığır açan teknolojiler uygulamak için sarsılmaz bir tutkuyla geliştirildi” dedi.
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Lotus Cars Türkiye Temsilcisi Royal Motors Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Hilal Aysal, 2020 yılında üretimi başlayacak olan 1.7 Milyon Sterlin (12 milyon TL) değerinde ki Evija modeli için çok heyecanlı olduklarını ve Türkiye’den talep aldıklarını belirterek , "Evija, Lotus markasının vizyonunu gösteren bir model, çok büyük yeniliklere imza atılacağının ve markanın spor otomobil dünyasında liderlik bayrağını elinden hiç bırakmayacağının bir göstergesi. 2017 yılında Geely Grup bünyesine giren Lotus markası; Evija modeliyle birlikte, 71 yıllık öyküsündeki mirasını koruyarak inovatif yatırımlarına hız katacaktır. Yakın gelecekte ki gelişmelerle safkan sporun ne denli günlük hayatımızın bir parçası haline geleceğini hep beraber göreceğiz" dedi.
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