2001 model Doğan'ı 145 bin liradan satışa çıkardı: "Türkiye’de nadir araçlardan"

“ARACIN ŞU AN DEĞERİ 145 BİN LİRADIR”

Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, "Aracım 88 bin kilometrede 2001 model Doğan'dır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur. Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye’de nadir olan araçlardan birisidir. Aracın iç etiketleri, motor etiketleri, koltuklar her şeyi 2001 yılından kalma gibi duruyor. Bu aracı keyifçisi alır. Zaten satın alınıp kullanılacak bir araç değildir. Değer bilen bu araca hevesi olan insanlar alır” diye konuştu.