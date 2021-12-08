2001 model Tofaş’ın fiyatı yeni modellerle yarışıyor

“BU ARABANIN HASTASI ÇOK”

Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez" diye konuştu.