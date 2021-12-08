2001 model Tofaş’ın fiyatı yeni modellerle yarışıyor

Haberler - İHA 08.12.2021 - 10:42
Gaziantep’te bir oto galericinin satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model arabanın fiyatı ünlü otomobil markalarıyla yarışıyor.
20 yıllık otomobil için 165 bin lira isteyen galerici Murat Deniz, aracın sıfırdan farksız olduğunu ifade etti. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketler dahi aracın üzerinde duruyor.
Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı. Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, “Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez” dedi.
Çoktandır böyle bir araba aradığını ve Osmaniye’de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, "Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük. Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış” dedi.
Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez" diye konuştu.