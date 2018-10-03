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2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Anadolu Ajansı, AFP

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen otomobil fuarında (Mondial de l'Automobile) yerli ve yabancı markalar, ürünlerini perşembe günü otomobil tutkunlarıyla buluşturacak. 4-14 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek fuarın kapıları dün basın mensuplarına açıldı.

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    2 yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) basın mensuplarına kapılarını açtı.
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    2016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15 oldu. Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıklayan firmalar. 

    AVRUPALI MARKALARIN YERİNİ ASYALILAR ALDI

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    Fuarda Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştrdi.

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    Firmanın dizayn kanadının yöneticilerinden Laurens van den Acker, "Tüketicilerin isteklerinin değişmesi ve yolcuların daha fazla bağlanabilirlik servisine ihtiyaç duyması yeni bir taşıt sistemini doğuracak. Bu değişimi kucaklayan EZ-Ultimo, tüm servis sağlayıcılarına lüks bir tecrübe yaşatma fırsatı sunacak. Sürücüsüz kullanılabilen ve tamamen elektrikli olan bu otomobil insanların rahat bir şekilde A noktasından B noktasına taşınmasına yardımcı olacak. Taksi gibi kullanılabilecek aracı saatlik, günlük hatta şehirler arası yolculuklarda kullanabilmek bile mümkün olacak"
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    Renault EZ-Ultimo
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    Ferrari Monza SP1 

    Ferrari'nin sadece 499 adet üretilecek olan 1.6 milyon euroluk modelleri SP1 ve SP2 defuarda yerini aldı. 

    FERRARİ, MONZA SP1 VE SP2 MODELLERİNİ TANITTI

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    Ferrari Monza SP1
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    Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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    Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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    Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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    Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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    Hyundai
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    Renault EZ-Pro
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    Renault EZ-Pro
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    Mercedes-Benz GLE
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    e-legend Peugeot concept
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    e-legend Peugeot concept
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    e-legend Peugeot concept
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    Ferrari
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    Toyota Mirai
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    Renault EZ-Go
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    Audi
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    Audi
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    Renault K-ZE
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    Mercedes-Benz AMG A 35
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    SMART Forease
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    SMART Forease
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    BMW Z 4
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    BMW Z 4
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    BMW THE 8
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    BMW THE 8
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    Ferrari 488 Pista Spider
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