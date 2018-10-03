2018 Paris Otomobil Fuarı başladı
Anadolu Ajansı, AFP
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen otomobil fuarında (Mondial de l'Automobile) yerli ve yabancı markalar, ürünlerini perşembe günü otomobil tutkunlarıyla buluşturacak. 4-14 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek fuarın kapıları dün basın mensuplarına açıldı.
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12 yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) basın mensuplarına kapılarını açtı.
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2016 yılında yapılan fuara 7 marka katılmazken bu sene yapılan fuara katılmama kararı alan marka sayısı 15 oldu. Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıklayan firmalar.
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Fuarda Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştrdi.
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5Firmanın dizayn kanadının yöneticilerinden Laurens van den Acker, "Tüketicilerin isteklerinin değişmesi ve yolcuların daha fazla bağlanabilirlik servisine ihtiyaç duyması yeni bir taşıt sistemini doğuracak. Bu değişimi kucaklayan EZ-Ultimo, tüm servis sağlayıcılarına lüks bir tecrübe yaşatma fırsatı sunacak. Sürücüsüz kullanılabilen ve tamamen elektrikli olan bu otomobil insanların rahat bir şekilde A noktasından B noktasına taşınmasına yardımcı olacak. Taksi gibi kullanılabilecek aracı saatlik, günlük hatta şehirler arası yolculuklarda kullanabilmek bile mümkün olacak"
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6Renault EZ-Ultimo
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Ferrari Monza SP1
Ferrari'nin sadece 499 adet üretilecek olan 1.6 milyon euroluk modelleri SP1 ve SP2 defuarda yerini aldı.
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8Ferrari Monza SP1
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9Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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10Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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11Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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12Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow
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13Hyundai
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14Renault EZ-Pro
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15Renault EZ-Pro
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16Mercedes-Benz GLE
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17e-legend Peugeot concept
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18e-legend Peugeot concept
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19e-legend Peugeot concept
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20Ferrari
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21Toyota Mirai
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23Renault EZ-Go
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24Audi
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25Audi
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26Renault K-ZE
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27Mercedes-Benz AMG A 35
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28SMART Forease
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29SMART Forease
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30BMW Z 4
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31BMW Z 4
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32BMW THE 8
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33BMW THE 8
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34Ferrari 488 Pista Spider