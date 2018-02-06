2018'in en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)
ntv.com.tr
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yıla göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı yüzde 4.78 oranında azaldı. Peki 2018'de hangi otomobil ne kadar sattı?
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1Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
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2Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239.760 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,96 azalarak 67.666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77.740 adet satış gerçekleşmişti.
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3İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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4LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı
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5
BENTLEY - 4 adet
3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.
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6ASTON MARTIN - 5 adet
2 adet DB11 modeli satıldı
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7FERRARI - 8 adet
4 adet 488 Spider satıldı
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8
SMART - 11 adet
6 adet Smart Fortwo satıldı
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9INFINITI - 14 adet satıldı
En çok satan modeli Q30: 13 adet
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10
MASERATI - 22 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 17 adet
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11LEXUS - 29 adet satıldı
En çok satan modeli CT: 12 adet
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12JAGUAR - 86 adet satıldı
En çok satan modeli F Pace: 52 adet
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13
ALFA ROMEO - 89 Adet
Giulietta 75 adetle markanın en çok satan modeli.
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14
DS - 110 adet
En çok satan modeli DS 4: 88 adet
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15SSANGYONG - 158 adet
En çok satan modeli Tivoli: 87 adet
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16PORSCHE - 278 adet
En çok satan modeli Macan: 174 adet
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17KARSAN - 374 adet
En çok satan modeli JEST: 351 adet
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18MINI - 520 adet
En çok satan modeli Countyrman: 129 adet
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19MAZDA - 536 adet
En çok satan modeli Mazda CX 3: 282 adet
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20LAND ROVER - 632 adet
En çok satan modeli Range Rover Sport: 210 adet
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21SUBARU - 674 adet
En çok satan modeli XV: 346 adet
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22IVECO - 710 adet Daily modeli
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23ISUZU - 887 adet
En çok satan modeli D-Max: 517 adet
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24JEEP - 995 adet
En çok satan modeli Renegate: 785 adet
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SUZUKI - 1148 adet
En çok satan modeli Vitara: 932 adet
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26MITSUBISHI - 2030 adet
En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 76 adet
En çok satan hafif ticari modeli L200: 1718 adet
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27VOLVO - 2276 adet
En çok satan modeli S60: 886 adet
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28KIA - 4547 adet
En çok satan otomobil modeli Cerato: 1341 adet
En çok satan hafif ticari modeli K2500: 1004 adet
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29SEAT - 5253 adet
En çok satan modeli Leon : 2978 adet
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30CITROEN - 6347
En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 3097 adet
En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 1923 adet
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31BMW - 6395 adet
En çok satan modeli 5 Serisi: 1815 adet
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32AUDI - 6853
En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 1834 adet
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33NISSAN - 10401
En çok satan otomobil modeli Qashqai: 6339 adet
En çok satan hafif ticari modeli Navara: 727 adet
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34SKODA - 10474
En çok satan modeli Octavia: 3893 adet
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35OPEL - 10776 adet
En çok satan modeli Astra Sedan: 4869 adet
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36HONDA - 11544 adet
En çok satan modeli Civic: 9060 adet
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37MERCEDES-BENZ - 12678 adet
En çok satan otomobil modeli C Serisi: 3919 adet
En çok satan hafif ticari modeli Vito: 2792 adet
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38DACIA - 13783 adet
En çok satan otomobil modeli Duster: 6172 adet
En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 1049 adet
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39PEUGEOT - 14027
En çok satan otomobil modeli 301: 6288 adet
En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 900 adet
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40TOYOTA - 14585 adet
En çok satan otomobil modeli Corolla: 9192 adet
En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 1791 adet
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41HYUNDAI - 18833 adet
En çok satan otomobil modeli i20: 6780 adet
En çok satan hafif ticari modeli H-100: 646 adet
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42FORD - 32.653 adet
En çok satan otomobil modeli Focus: 6098 adet
En çok satan hafif ticari modeli Courier: 8185 adet
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43VOLKSWAGEN - 33.575
En çok satan otomobil modeli Passat: 9501 adet
En çok satan hafif ticari modeli Transporter: 3851 adet
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44FIAT - 34.037 adet
En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 14309 adet
En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 6314 adet
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45RENAULT TOPLAM 43 BİN 952 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 43 bin 952 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan otomobil modeli Megane: 15837 adet
En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 2474 adet
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İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
RENAULT: 43.952 (39.464 + 4.488)
FIAT: 34.037 (18.842 + 15.195)
VOLKSWAGEN: 33.575 (24.535 + 9.040)
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EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar:
1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 15 bin 837 adet
2 - FIAT EGEA SEDAN- 14 bin 309 adet
3 - RENAULT CLİO - 12 bin adet
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EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD COURİER - 8185 adet
3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 6314 adet
2 - FIAT DOBLO KOMBİ - 4525 adet
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492018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.755 adet oldu. 85.422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 14,83 oranında azaldı.
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502018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,03 azaldı ve 57.227 adet oldu. Geçen sene 65.799 adet satış gerçekleşmişti.
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EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR2018 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,03 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 225.334 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,88 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,26 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
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522017 yılı Mayıs sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,4 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,0 azalış görüldü. 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle 85kW altı 63 adet ve 121kW üstü 21 adet, toplam 84 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
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532018 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altı 255 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.443 adet, 1801cc-2000cc aralığında 12 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 129 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Mayıs sonunda toplam 1.843 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 1,65 AZALDI2018 yılı Mayıs ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,57 oranında azaldı. 2018 yılı Mayıs sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 60,61’e (142.228 adet) geriledi.
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OTOMATİK VİTES ORANI ARTTI2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 8,77 oranında arttı. 2018 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58,59’dan yüzde 65,12’ye (152.794 adet) yükseldi.
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EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,62’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 pay alan C (128.735 adet) segmenti ve ardından yüzde 28,5 pay ile B (66.807 adet) segmenti ulaştı.