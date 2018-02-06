2018'in en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

1 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2 Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239.760 adet satış yaşanmıştı.



Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,96 azalarak 67.666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77.740 adet satış gerçekleşmişti.

3 İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

4 LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı

5 BENTLEY - 4 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

6 ASTON MARTIN - 5 adet



2 adet DB11 modeli satıldı

7 FERRARI - 8 adet



4 adet 488 Spider satıldı

8 SMART - 11 adet 6 adet Smart Fortwo satıldı

9 INFINITI - 14 adet satıldı



En çok satan modeli Q30: 13 adet

10 MASERATI - 22 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 17 adet

11 LEXUS - 29 adet satıldı



En çok satan modeli CT: 12 adet

12 JAGUAR - 86 adet satıldı



En çok satan modeli F Pace: 52 adet

13 ALFA ROMEO - 89 Adet Giulietta 75 adetle markanın en çok satan modeli.

14 DS - 110 adet En çok satan modeli DS 4: 88 adet

15 SSANGYONG - 158 adet



En çok satan modeli Tivoli: 87 adet

16 PORSCHE - 278 adet



En çok satan modeli Macan: 174 adet

17 KARSAN - 374 adet



En çok satan modeli JEST: 351 adet

18 MINI - 520 adet



En çok satan modeli Countyrman: 129 adet

19 MAZDA - 536 adet



En çok satan modeli Mazda CX 3: 282 adet

20 LAND ROVER - 632 adet



En çok satan modeli Range Rover Sport: 210 adet

21 SUBARU - 674 adet



En çok satan modeli XV: 346 adet

22 IVECO - 710 adet Daily modeli

23 ISUZU - 887 adet



En çok satan modeli D-Max: 517 adet

24 JEEP - 995 adet



En çok satan modeli Renegate: 785 adet

25 SUZUKI - 1148 adet



En çok satan modeli Vitara: 932 adet

26 MITSUBISHI - 2030 adet



En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 76 adet



En çok satan hafif ticari modeli L200: 1718 adet

27 VOLVO - 2276 adet



En çok satan modeli S60: 886 adet

28 KIA - 4547 adet



En çok satan otomobil modeli Cerato: 1341 adet



En çok satan hafif ticari modeli K2500: 1004 adet

29 SEAT - 5253 adet



En çok satan modeli Leon : 2978 adet

30 CITROEN - 6347



En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 3097 adet



En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 1923 adet

31 BMW - 6395 adet



En çok satan modeli 5 Serisi: 1815 adet

32 AUDI - 6853



En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 1834 adet

33 NISSAN - 10401

En çok satan otomobil modeli Qashqai: 6339 adet



En çok satan hafif ticari modeli Navara: 727 adet

34 SKODA - 10474



En çok satan modeli Octavia: 3893 adet

35 OPEL - 10776 adet



En çok satan modeli Astra Sedan: 4869 adet

36 HONDA - 11544 adet



En çok satan modeli Civic: 9060 adet

37 MERCEDES-BENZ - 12678 adet



En çok satan otomobil modeli C Serisi: 3919 adet



En çok satan hafif ticari modeli Vito: 2792 adet

38 DACIA - 13783 adet



En çok satan otomobil modeli Duster: 6172 adet



En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 1049 adet

39 PEUGEOT - 14027



En çok satan otomobil modeli 301: 6288 adet



En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 900 adet

40 TOYOTA - 14585 adet



En çok satan otomobil modeli Corolla: 9192 adet



En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 1791 adet

41 HYUNDAI - 18833 adet



En çok satan otomobil modeli i20: 6780 adet



En çok satan hafif ticari modeli H-100: 646 adet

42 FORD - 32.653 adet



En çok satan otomobil modeli Focus: 6098 adet



En çok satan hafif ticari modeli Courier: 8185 adet

43 VOLKSWAGEN - 33.575



En çok satan otomobil modeli Passat: 9501 adet



En çok satan hafif ticari modeli Transporter: 3851 adet

44 FIAT - 34.037 adet



En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 14309 adet



En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 6314 adet

45 RENAULT TOPLAM 43 BİN 952 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA



Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 43 bin 952 araç satış rakamına ulaştı.



En çok satan otomobil modeli Megane: 15837 adet



En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 2474 adet

46 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)



RENAULT: 43.952 (39.464 + 4.488)



FIAT: 34.037 (18.842 + 15.195)



VOLKSWAGEN: 33.575 (24.535 + 9.040)

47 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar:



1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 15 bin 837 adet



2 - FIAT EGEA SEDAN- 14 bin 309 adet



3 - RENAULT CLİO - 12 bin adet

48 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller...



1 - FORD COURİER - 8185 adet



3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 6314 adet



2 - FIAT DOBLO KOMBİ - 4525 adet

49 2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.755 adet oldu. 85.422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 14,83 oranında azaldı.

50 2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,03 azaldı ve 57.227 adet oldu. Geçen sene 65.799 adet satış gerçekleşmişti.

51 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2018 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,03 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 225.334 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,88 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,26 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

52 2017 yılı Mayıs sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,4 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,0 azalış görüldü. 2018 yılı Mayıs sonu itibariyle 85kW altı 63 adet ve 121kW üstü 21 adet, toplam 84 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

53 2018 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altı 255 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.443 adet, 1801cc-2000cc aralığında 12 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 129 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Mayıs sonunda toplam 1.843 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

54 DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 1,65 AZALDI 2018 yılı Mayıs ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,57 oranında azaldı. 2018 yılı Mayıs sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 60,61’e (142.228 adet) geriledi.

55 OTOMATİK VİTES ORANI ARTTI 2018 yılı Mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 8,77 oranında arttı. 2018 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58,59’dan yüzde 65,12’ye (152.794 adet) yükseldi.