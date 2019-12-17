2019'da çarpışma testlerinde en çok puan alan otomobiller (Güvenlikte 5 yıldızlı modeller)

Henüz piyasaya sürülmemiş araçlar, Euro NCAP testi için merkeze geldiğinde 4 kategori üzerinden test ediliyorlar. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları testleri üzerinden yapılan değerlendirmede, araçlara 1- 5 yıldız arasında bir puan veriliyor. Euro NCAP testleri, farklı hızlarda farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalar sonucu araçların uğradıkları hasarları ölçüyor. Aynı zamanda araç içinde ve dışında bulunan insanların olası bir kazadan nasıl etkileneceklerini gösteren verilere ulaşıyor.