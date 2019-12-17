2019'da çarpışma testlerinde en çok puan alan otomobiller (Güvenlikte 5 yıldızlı modeller)

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, 2019 yılı boyunca yaptığı testlerden başarıyla çıkan modelleri sıraladı.

1977 yılında kurulan ve bağımsız olarak Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan Euro NCAP, 2019 yılında piyasaya çıkan otomobillerin çarpışma testlerinin sonuçlarını sıraladı.

Henüz piyasaya sürülmemiş araçlar, Euro NCAP testi için merkeze geldiğinde 4 kategori üzerinden test ediliyorlar. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları testleri üzerinden yapılan değerlendirmede, araçlara 1- 5 yıldız arasında bir puan veriliyor. Euro NCAP testleri, farklı hızlarda farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalar sonucu araçların uğradıkları hasarları ölçüyor. Aynı zamanda araç içinde ve dışında bulunan insanların olası bir kazadan nasıl etkileneceklerini gösteren verilere ulaşıyor.

İşte toplam derecelendirme puanına göre 2019'da yapılan Euro NCAP testlerinden en başarılı çıkan 10 model...

Mercedes-Benz CLA

BMW Z4

Tesla Model 3

BMW 3 Serisi

Subaru Forester

Tesla Model X

VW T-Cross

Mazda 3

Skoda Scala

Mazda CX-30

Seat Tarraco

YETİŞKİN YOLCU

Yetişkin yolcu güvenliği kategorisinde 2019'un en başarılı modeli Mazda CX-30 oldu.

ÇOCUK YOLCU

Çocuk yolcu güvenliği kategorisinde 2019'un en başarılı modeli Mercedes-Benz CLA oldu.

ZARAR GÖREBİLECEK YOL KULLANICILARI

'Zarar görebilecek yol kullanıcıları' kategorisinde en çok puanı Mercedes-Benz CLA topladı.

GÜVENLİK YARDIMCISI

'Güvenlik yardımcısı' kategorisinde 2019'un en başarılı modeli ise Tesla Model 3 oldu.

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