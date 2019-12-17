2019'da çarpışma testlerinde en çok puan alan otomobiller (Güvenlikte 5 yıldızlı modeller)

1977 yılında kurulan ve bağımsız olarak Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan Euro NCAP, 2019 yılında piyasaya çıkan otomobillerin çarpışma testlerinin sonuçlarını sıraladı.
Henüz piyasaya sürülmemiş araçlar, Euro NCAP testi için merkeze geldiğinde 4 kategori üzerinden test ediliyorlar. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları testleri üzerinden yapılan değerlendirmede, araçlara 1- 5 yıldız arasında bir puan veriliyor. Euro NCAP testleri, farklı hızlarda farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalar sonucu araçların uğradıkları hasarları ölçüyor. Aynı zamanda araç içinde ve dışında bulunan insanların olası bir kazadan nasıl etkileneceklerini gösteren verilere ulaşıyor.
İşte toplam derecelendirme puanına göre 2019'da yapılan Euro NCAP testlerinden en başarılı çıkan 10 model...
Yetişkin yolcu güvenliği kategorisinde 2019'un en başarılı modeli Mazda CX-30 oldu.
Çocuk yolcu güvenliği kategorisinde 2019'un en başarılı modeli Mercedes-Benz CLA oldu.
'Zarar görebilecek yol kullanıcıları' kategorisinde en çok puanı Mercedes-Benz CLA topladı.
'Güvenlik yardımcısı' kategorisinde 2019'un en başarılı modeli ise Tesla Model 3 oldu.