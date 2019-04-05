2019'un en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

1 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,16 azalarak 88.469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde 158.430 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2 Otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %43,74 oranında azalarak 68.812 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 122.310 adet satış yaşanmıştı.



Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %45,58 azalarak 19.657 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 36.120 adet satış gerçekleşmişti.

3 İşte 2019 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

4 INFINITI

5 LAMBORGHINI - 1 adet 1 adet Urus satıldı.

6 BENTLEY - 2 adet 1 adet GT ve 1 adet Flying Spur satışı gerçekleştirdi.

7 FERRARI 4 adet satıldı. 488 modeli - 3 adet

8 ASTON MARTIN - 5 adet



2 adet Rapide S modeli satıldı

9 MASERATI - 8 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 5 adet

10 LEXUS - 10 adet satıldı



En çok satan modeli RX: 4 adet

11 SMART - 14 adet 12 adet Smart Fortwo satıldı

12 DS - 19 adet En çok satan modeli DS 7 Croossback: 19 adet

13 JAGUAR - 40 adet satıldı



I-Pace - 21 adet

14 SSANGYONG - 54 adet



En çok satan modeli Tivoli: 32 adet

15 ALFA ROMEO - 56 Adet Giulietta 53 adetle markanın en çok satan modeli.

16 PORSCHE - 71 adet



En çok satan modeli Macan: 59 adet

17 MAZDA - 73 adet



En çok satan modeli Mazda 3: 44 adet

18 KARSAN - 165 adet



En çok satan modeli JEST: 165 adet

19 LAND ROVER - 170 adet



En çok satan modeli Range Rover Velar: 57 adet

20 ISUZU - 173 adet



En çok satan modeli D-MAX: 97 adet

21 SUBARU - 196 adet



En çok satan modeli Forester: 104 adet

22 IVECO - 217 adet Daily modeli

23 MINI - 243 adet



En çok satan modeli Countyrman: 146 adet

24 MITSUBISHI - 384 adet



En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 139



En çok satan hafif ticari modeli L200: 243 adet

25 SUZUKI - 408 adet



En çok satan modeli Vitara: 327 adet

26 JEEP - 487 adet



En çok satan modeli Renegate: 356 adet

27 VOLVO - 790 adet



En çok satan modeli V40: 406 adet

28 SEAT - 943 adet



En çok satan modeli Leon : 691 adet

29 CITROEN - 1095



En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 430 adet



En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 430 adet

30 KIA - 1273 adet



En çok satan otomobil modeli Sportage: 677 adet



En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 258 adet

31 BMW - 1686 adet



En çok satan modeli 3 serisi: 466 adet

32 AUDI - 1731 adet



En çok satan modeli Audi A4: 796 adet

33 SKODA - 2246 adet



En çok satan modeli Octavia: 1159 adet

34 OPEL - 2840 adet



En çok satan modeli Astra: 1337 adet

35 MERCEDES-BENZ - 3101 adet



En çok satan otomobil modeli C Serisi: 1275 adet



En çok satan hafif ticari modeli Sprinter: 658 adet

36 NISSAN - 3279 adet



En çok satan otomobil modeli Qashqai: 2212 adet



En çok satan hafif ticari modeli Navara: 280 adet

37 HONDA - 3410 adet



En çok satan modeli Civic: 3059 adet

38 DACIA - 3526 adet



En çok satan otomobil modeli Duster: 1475



En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 377 adet

39 TOYOTA - 3809 adet



En çok satan otomobil modeli Corolla: 2707 adet



En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 247 adet

40 HYUNDAI - 4751 adet



En çok satan otomobil modeli Tuscon: 1408 adet



En çok satan hafif ticari modeli H-100: 310 adet

41 PEUGEOT - 4878 adet



En çok satan otomobil modeli 301: 1586 adet



En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 869 adet

42 VOLKSWAGEN - 8930 adet



En çok satan otomobil modeli Passat: 2744 adet



En çok satan hafif ticari modeli Transporter: 928 adet

43 FORD - 10121 adet



En çok satan otomobil modeli Focus: 1427 adet



En çok satan hafif ticari modeli Transit Van: 1708 adet

44 RENAULT - 13329 adet En çok satan otomobil modeli Clio HB: 4538 adet



En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 883 adet

45 FIAT TOPLAM 13 BİN 931 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 13 bin 931 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 9978 adet



En çok satan hafif ticari modeli Doblo Combi: 1057 adet

46 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)

FIAT: 13.931 (10.638 + 3.293) RENAULT: 13.329 (12.066 + 1.263) FORD: 10.121 (2.464 + 7.657)

47 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar:



1 - FIAT EGEA SEDAN- 9.978 adet 2 - RENAULT MEGANE SEDAN - 4.853 adet 3 - RENAULT CLİO HB - 4.538 adet

48 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller...



1 - FORD TOURNEO COURİER- 2.301 adet 2 - FORD TRANSİT VAN- 1.708 adet 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 1.277 adet

49 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.221 adet oldu. 76.345 adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %35,53 oranında azaldı.

50 2019 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,40 azaldı ve 38.628 adet oldu. Geçen sene 59.798 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Mart ayına göre %35,98 azaldı ve 10.593 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.547 adet satış yaşanmıştı.

51 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2019 Mart ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,35 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 64.921 adet ile sahip oldu. Ardından %2,60 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,33 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

52 2018 Mart ayı sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %35,9 azalış görüldü. 2019 yılı üç aylık dönemde 85kW altı 16 adet ve 121kW üstü 27 adet, toplam 43 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

53 2019 Mart ayı sonunda 1600cc altı 42 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.731 adet, 1801cc-2000cc aralığında 29 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 30 adet ve 2500cc üstü 1 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Mart ayı sonunda toplam 1.833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

54 DİZEL SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA 2019 yıl Mart ayı sonunda otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde dizel otomobil satışları %54,36 pay (37.409 adet) ile birinci sırada yer alırken, benzinli otomobil satışları %39,53 pay (27.203 adet) ile ikinci sırada, ardından otogazlı %3,38 pay ile üçüncü, hibrit %2,66 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise 0,06 pay ile beşinci sırada yer aldı.

55 OTOMATİK VİTES PAYI GERİLEDİ 2019 Mart ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2018 Mart ayında göre %44,98 oranında azaldı. 2019 yılı üç aylık dönemde otomobil satış adetleri geçen yıl aynı dönem ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %65,01’den %63,58’e (43.752 adet) geriledi.

56 2019 Mart ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,4 pay alan C (42.243 adet) segmenti ve ardından %23,3 pay ile B (16.043 adet) segmenti ulaştı.



2019 Mart ayı sonunda otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,7 pay, 35.554 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %23,0 pay ve 15.830 adet satış ile SUV ve %21,0 pay ve 14.423 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.