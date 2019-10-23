2020 Avrupa’da Yılın Otomobili için 35 aday belirlendi
ntv.com.tr
2020 Avrupa’da Yılın Otomobili için sürecin ilk adımı olan 35 farklı modelin listesi yayınlandı.
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2020 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü alabilmek için yarışacak 35 model belirlendi.
Geçtiğimiz yıl Jaguar I-Pace, 2018’de ise Volvo XC40'ın sahibi olduğu ödülü kimin kazanacağını ise Mart 2020 öğrenebileceğiz.
İşte yılın otomobili olabilmek için yarışacak 35 model...
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21. Audi E-tron
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32. BMW 1 Series
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3. BMW Z4
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4. BMW X6
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5. BMW X7
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6. DS 3 Crossback
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7. Ferrari F8 Tributo
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8. Ford Puma
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9. Kia e-Soul
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10. Mazda 3
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11. Mazda CX-30
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12. Mercedes-Benz CLA
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13. Mercedes-Benz EQC
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14. Mercedes-Benz GLB
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15. Mercedes-Benz GLS
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16. Nissan Juke
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17. Opel Corsa
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18. Peugeot 208
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19. Porsche 911
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20. Porsche Taycan
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21. Range Rover Evoque
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22. Renault Captur
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23. Renault Clio
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24. Renault Zoe
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25. Skoda Kamiq
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26. Skoda Scala
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27. Ssangyong Korando
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28. Subaru Forester
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29. Tesla Model 3
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30. Toyota Camry
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31. Toyota Corolla
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32. Toyota RAV4
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33. Toyota GR Supra
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34. Volkswagen GolfListede yer alan Golf'ün 2020 modeli henüz tanıtılmadı.
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35. Volkswagen T-Cross