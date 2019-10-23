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2020 Avrupa’da Yılın Otomobili için 35 aday belirlendi

ntv.com.tr

2020 Avrupa’da Yılın Otomobili için sürecin ilk adımı olan 35 farklı modelin listesi yayınlandı.

  • 1

    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü alabilmek için yarışacak 35 model belirlendi. 

    Geçtiğimiz yıl Jaguar I-Pace, 2018’de ise Volvo XC40'ın sahibi olduğu ödülü kimin kazanacağını ise Mart 2020 öğrenebileceğiz. 

    İşte yılın otomobili olabilmek için yarışacak 35 model...

  • 2

    1. Audi E-tron
  • 3

    2. BMW 1 Series
  • 4

    3. BMW Z4

    3. BMW Z4
  • 5

    4. BMW X6

    4. BMW X6
  • 6

    5. BMW X7

    5. BMW X7
  • 7

    6. DS 3 Crossback

    6. DS 3 Crossback
  • 8

    7. Ferrari F8 Tributo

    7. Ferrari F8 Tributo
  • 9

    8. Ford Puma

    8. Ford Puma
  • 10

    9. Kia e-Soul

    9. Kia e-Soul
  • 11

    10. Mazda 3

    10. Mazda 3
  • 12

    11. Mazda CX-30

    11. Mazda CX-30
  • 13

    12. Mercedes-Benz CLA

    12. Mercedes-Benz CLA
  • 14

    13. Mercedes-Benz EQC

    13. Mercedes-Benz EQC
  • 15

    14. Mercedes-Benz GLB

    14. Mercedes-Benz GLB
  • 16

    15. Mercedes-Benz GLS

    15. Mercedes-Benz GLS
  • 17

    16. Nissan Juke

    16. Nissan Juke
  • 18

    17. Opel Corsa

    17. Opel Corsa
  • 19

    18. Peugeot 208

    18. Peugeot 208
  • 20

    19. Porsche 911

    19. Porsche 911
  • 21

    20. Porsche Taycan

    20. Porsche Taycan
  • 22

    21. Range Rover Evoque

    21. Range Rover Evoque
  • 23

    22. Renault Captur

    22. Renault Captur
  • 24

    23. Renault Clio

    23. Renault Clio
  • 25

    24. Renault Zoe

    24. Renault Zoe
  • 26

    25. Skoda Kamiq

    25. Skoda Kamiq
  • 27

    26. Skoda Scala

    26. Skoda Scala
  • 28

    27. Ssangyong Korando

    27. Ssangyong Korando
  • 29

    28. Subaru Forester

    28. Subaru Forester
  • 30

    29. Tesla Model 3

    29. Tesla Model 3
  • 31

    30. Toyota Camry

    30. Toyota Camry
  • 32

    31. Toyota Corolla

    31. Toyota Corolla
  • 33

    32. Toyota RAV4

    32. Toyota RAV4
  • 34

    33. Toyota GR Supra

    33. Toyota GR Supra
  • 35

    34. Volkswagen Golf

    34. Volkswagen Golf
    Listede yer alan Golf'ün 2020 modeli henüz tanıtılmadı.
  • 36

    35. Volkswagen T-Cross

    35. Volkswagen T-Cross
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