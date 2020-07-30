2020 yılında Türkiye yollarına çıkan yeni modeller

Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi. Bu yeni modellerden bazıları Türkiye yollarına çıktı. Türkiye'ye hangi otomotiv devlerinin yeni modelleri geldi? Hangi markaların hangi yeni modelleri Türkiye yollarına çıktı? İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

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ntv.com.tr 30.07.2020 - 11:41

Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

SKODA SCALA Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı. Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak. TÜRKİYE SATIŞ FİYATI VE TÜM ÖZELLİKLERİ

Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

SKODA KAMİQ Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alan yeni model, lansmana özel 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. SKODA'NIN YENİ SUV'UNUN TÜM DETAYLARI

FORD KUGA Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de.

Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

FORD PUMA Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.

MERCEDES-BENZ GLB Mercedes-Benz’in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB’nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi. FİYATI VE TEKNİK DETAYLARI

Yeni GLB 433.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

MERCEDES-BENZ GLA Mercedes-Benz’in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuldu. YENİ GLA TÜRKİYE'DE

Mercedes-Benz GLA GLA modeli 412.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

YENİ LAND ROVER DEFENDER 1948 yılında ilk kez Amsterdam Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra kaşiflerin yol arkadaşı olan Land Rover Defender, en yeni teknolojilerle tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'de satışta. TÜRKİYE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NELER?

RENAULT CLİO Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile satışta.

Yeni Clio'nun başlangıç fiyatı 121.000 TL.

LEXUS RX İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV’si olarak tanıtılan RX, yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.

RX modeli 801.102 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK Toyota uzun yıllar boyunca hatchback modelini Auris adıyla satışa sunmuştu. Ancak yeni Corolla ailesi bu geleneği bozdu ve hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü.

Corolla Hatchback 195.800 TL'den başlıyor.

MINI ELECTRİC MINI’nin, uzun süredir heyecanla beklenen yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric, Türkiye’deki satışa sunuldu.

MINI Electric, 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor.

MINI Electric 323.613 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE Bavyeralı markanın 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe modeli Türkiye'de satışta.

Model 338.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

HYUNDAİ İ10 2020 model Hyundai i10 Türkiye’ye giriş yaptı. Önceki modele göre hem tasarım hem de altyapı anlamında iyileşen yeni i10, 3,67 metre uzunluğa ve 1,68 metre genişliğe sahip.

Yeni i10 119.550 TL fiyattan başlıyor.

OPEL CORSA Markanın küçük sınıftaki temsilcisi Türkiye’de 1 Mart’ta satışa sunuldu. Bugüne kadar üretilen en verimli, modern ve dinamik Corsa’nın dünya tanıtımı ise Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarında yapıldı.

Yeni Corsa Türkiye'de 137.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.