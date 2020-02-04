2020'nin en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %89,75 oranında arttı. Peki Türkiye'de 2020 yılında hangi marka kaç adet araç sattı? Kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor.
ntv.com.tr
04.02.2020 - 11:54
| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 10:19
2020 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,53 arttı ve 22.016 adet oldu. Geçen sene 10.979 adet satış gerçekleşmişti.
2020 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Ocak ayına göre %54,89 arttı ve 5.257 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 3.394 adet satış yaşanmıştı.
2020 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %100,3 oranında artış , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde %60,0 azalış izlendi. 2020 Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2020 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %41,77’ye geriledi, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %69,07’ye yükseldi.
2020 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %66,1 pay alan C (14.547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,2 pay, 10.612 adet) oldu.
2020 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,02 pay ile Van (3.786 adet), ardından %13,41 pay ile Kamyonet (705 adet), %8,03 pay ile Minibüs (422 adet) ve %6,54 pay ile Pick-up (344 adet) yer aldı.
2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin edilmekte.
ALFA ROMEO - 2 Adet satıldı
LAND ROVER - 8 adet satıldı
PORSCHE - 11 adet satıldı
SMART - 12 adet satış gerçekleşti
SSANGYONG - 42 adet satıldı
MITSUBISHI - 128 adet satıldı
MERCEDES-BENZ - 723 adet satıldı
NISSAN - 823 adet satıldı
CITROEN - 834 adet satıldı
HYUNDAI - 1298 adet satıldı
PEUGEOT - 1756 adet satıldı
TOYOTA - 2376 adet satıldı
Renault - 2914 adet satıldı
VW TOPLAM 3 BİN 695 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Volkswagen, toplamda 3 bin 695 araç satış rakamına ulaştı.
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
VW: 3.695 (3.292 + 403)
FIAT: 3.236 (3.021 + 1.215)
RENAULT: 2.914 (2.743 + 171)