2020'nin en çok satan otomobilleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %89,75 oranında arttı. Peki Türkiye'de 2020 yılında hangi marka kaç adet araç sattı? Kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor.

2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27.273 adet oldu. 14.373 adet olan 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %89,75 oranında arttı. ODD BAŞKANI ALİ BİLALOĞLU: OTOMOTİV SEKTÖRÜ İYİLEŞME SÜRECINE GİRDİ

2020 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,53 arttı ve 22.016 adet oldu. Geçen sene 10.979 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Ocak ayına göre %54,89 arttı ve 5.257 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 3.394 adet satış yaşanmıştı.

2020 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %100,3 oranında artış , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %30,3 ve 2000cc üstü otomobillerde %60,0 azalış izlendi. 2020 Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2020 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %41,77’ye geriledi, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %69,07’ye yükseldi.

2020 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %66,1 pay alan C (14.547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,2 pay, 10.612 adet) oldu.

2020 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,02 pay ile Van (3.786 adet), ardından %13,41 pay ile Kamyonet (705 adet), %8,03 pay ile Minibüs (422 adet) ve %6,54 pay ile Pick-up (344 adet) yer aldı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin edilmekte.

ASTON MARTIN - 1 adet

FERRARI 1 adet satıldı

ALFA ROMEO - 2 Adet satıldı

LEXUS - 7 adet satıldı

LAND ROVER - 8 adet satıldı

DS - 10 adet satıldı

MAZDA - 11 adet satıldı

PORSCHE - 11 adet satıldı

SMART - 12 adet satış gerçekleşti

SUBARU - 17 adet satıldı

SUZUKI - 22 adet satıldı

MINI - 28 adet satıldı

ISUZU - 39 adet satıldı

SSANGYONG - 42 adet satıldı

VOLVO - 44 adet satıldı

KARSAN - 48 adet satıldı

IVECO - 64 adet satıldı

MITSUBISHI - 128 adet satıldı

JEEP - 196 adet satıldı

BMW - 251 adet satıldı

KIA - 330 adet satıldı

AUDI - 461 adet satıldı

SEAT - 578 adet satıldı

OPEL - 605 adet satıldı

MERCEDES-BENZ - 723 adet satıldı

NISSAN - 823 adet satıldı

CITROEN - 834 adet satıldı

SKODA - 884 adet satıldı

HONDA - 1101adet satıldı

HYUNDAI - 1298 adet satıldı

PEUGEOT - 1756 adet satıldı

FORD - 2185 adet satıldı

TOYOTA - 2376 adet satıldı

DACIA - 2532 adet

Renault - 2914 adet satıldı

Fiat - 3236 adet satıldı

VW TOPLAM 3 BİN 695 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Volkswagen, toplamda 3 bin 695 araç satış rakamına ulaştı.

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) VW: 3.695 (3.292 + 403) FIAT: 3.236 (3.021 + 1.215) RENAULT: 2.914 (2.743 + 171)