2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor)

Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında da otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi. Bu yeni modellerden bazıları Türkiye yollarına çıktı. Son olarak Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de satışa çıktı. Peki Türkiye'ye hangi otomotiv devlerinin yeni modelleri geldi? Hangi markaların hangi yeni modelleri Türkiye yollarına çıktı? İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

ntv.com.tr 17.02.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 10:37

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 1
Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında olduğu gibi 2021'de de otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 2

YENİ BMW 6 SERİSİ GRAN TURİSMO YOLLARA ÇIKIYOR

BMW'nin yeni 6 Serisi Gran Turismo modeli 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla çıkıyor.

Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılacak. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 3
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluk, 1902 mm genişlik ve 1538 mm yükseklik değerlerine sahip.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 4

Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle geliyor. 

6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 5

Yeni BMW 630i Gran Turismo, Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla alınabiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 6

Standart olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı'nın içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 7

YENİ AUDİ A3, İKİ FARKLI GÖVDE TİPİYLE SATIŞA

Audi’nin premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3 dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. 

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 8

 Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 9

A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış.  380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor. 

Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 10

A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 11

Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 12

GÜNEY KORELİ YENİ XLV, MAYIS'TA TÜRKİYE'DE

Güney Koreli SsangYong’un C-SUV sengmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV, mayısta Türkiye yollarında olacak. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 13
Yeni XLV, 6 ileri otomatik şanzıman (AISIN) ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle, 128 PS güç ve 160 NM tork üreten 1.5 litrelik motoruyla geliyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 14
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 15

DACİA SANDERO VE STEPWAY TÜRKİYE'DE

Eylül 2020'de tanıtımı yapılan Dacia Sandero ve crossover modeli Sandero Stepway, Türkiye pazarında satışa sunuldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 16
2004'ten beridir dünyada 2,1 milyon satış rakamına ulaşan model, Türkiye'de de 110.000 adetten fazla satıldı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 17
Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B altyapısını kullanmaya başlayan model 300 mm uzadı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 18
Model, CMF-B altyapısı sayesinde X-tronic CVT şanzıman, elektrikli açılır cam tavan, kablosuz Apple CarPlay gibi birçok yeniliğe kavuştu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 19

Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi tamamı 1.0 litre olan 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş basamağındaki 1.0 SCe 65 bg, 5 ileri manuel şanzımanıyla sadece Sandero modelinde tercih edilebilecek. Aynı motorun turbo beslemeli versiyonu ise hem Sandero'da hem de Stepway'de her iki donanım paketinde sunuluyor. 1.0 TCe 90 bg hem 6 ileri manuel hem de X-tronic adlı CVT şanzıman ile eşlenebilirken fabrika çıkışlı olarak LPG taşıyan ECO-G, sadece 6 ileri manuel vites kutusuyla satılıyor.

Çift yakıt ile çalışan 1.0 ECO-G motor Sandero'da sadece Comfort, Stepway'de ise her iki donanım paketinde de alınabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 20

Yedişer gövde rengiyle satışa sunulan Sandero ve Sandero Stepway'de Ayışığı Gri ve Atacama Turuncu tonları kartelaya yeni eklenen seçenekler oldu. Donanım seviyesine göre 15" ve 16" kapaklı jantlarla donatılan Sandero ailesi Prestige paketinde ekstra ücret karşılığında 16" alaşım jantlara kavuşuyor.

Opsiyon listesine baktığımızda ise Comfort'a sadece arka park sensörü eklenebilirken Prestige'de kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve navigasyon sunan 8" Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörünü beraberinde getiren Sürüş Destek Paketi, yüksek konsol ve elektrikli park freni içeren Teknoloji Paketi ve elektrikli açılır cam tavan eklenebiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 21

17 Şubat 2021 yani bugün itibarıyla satışa sunulan Sandero Stepway'in fiyatları lansmana özel 7.000 TL indirim ile birlikte 160.900 TL'den başlıyor ve en dolu versiyonda 10.000 TL lansman desteğiyle 180.900 TL'ye alınabiliyor. 

Mart ayı itibarıyla piyasaya giriş yapacak olan Sandero ise başlangıç paketinde yine 7.000 TL indirim sonucunda 134.900 TL'ye müşteri bekliyor. En donanımlı Sandero ise yine 7.000 TL destek sonucunda 170.900 TL'den satışa sunulacak.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 22

YENİ RENAULT MEGANE SEDAN

2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi.

Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERİ

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 23

Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan Yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki farlarını koruyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. 

Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 24

Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları da sunuluyor. Ergonomiyi daha da ileriye taşımak amacıyla sürüş destek sistemi kontrolleri direksiyon simidinde bir araya toplandı.  

Daha akıcı ve yeni arayüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip.

Yeni Megane Sedan Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 25

Yeni Megane Sedan, yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor.

 Stop & Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor.

(RCTA) Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.

Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca (LDW) Şerit Takip Sistemi, (BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, Yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 26

MOTOR GAMINA 1.0 TCE EKLENDİ

Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor.

Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 27

AUDİ Q5 SPORTBACK

Audi, Q model ailesinin beğenilen üyelerinden Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 28

Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 29

VERİMLİ VE GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak. 

 2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV'yi 7,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor.

 Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 30

Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3 yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu modelde MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş. 

Bulut bilgisini kullanan ve "Hey Audi" diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol, araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya, bireysel kullanıcı profillerinde saklamaya ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye imkan tanıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 31

DİJİTAL OLED TEKNOLOJİSİNE SAHİP ARKA FARLAR

Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen özellikler arasında yenilikçi dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor. Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre, farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin, Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti sağlıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 32

YENİ NİSSAN JUKE TÜRKİYE'DE (TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?)

Nissan'ın yenilenen Juke modelinin Türkiye lansmanı yapıldı. Lansmanda aracın detaylarıyla birlikte fiyatı da açıklandı. Yeni Nissan Juke Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 33
Lansmanla birlikte yeni Juke'un fiyatları da belli oldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 34
Nissan Juke şimdiye kadar dünyada 1.5 milyona adet satış rakamına ulaştı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 35

Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor.

Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 36

SEAT'IN AMİRAL GEMİSİ LEON YENİLENDİ

SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor. SEAT Yetkili Satıcılarında satışına başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 37
Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2,2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak SEAT markasının amiral gemisi olan SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 38
1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 39
MQB Evo platformunda tasarlanan otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm genişlik, donanımına göre değişkenlik gösterebilen 1.456 mm yükseklik ile 2.686 mm aks mesafesine sahip.

Yeni Leon bir önceki nesline göre 50 mm daha uzun aks mesafesine sahip olması sayesinde arka koltuklarda hissedilir derecede daha geniş bir diz mesafesi sunuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 40

Tamamen yenilenen SEAT Leon'un tasarımındaki değişim iç kısımda da kendini gösteriyor.

10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 41

YENİ FİAT EGEA, CROSS VERSİYONUYLA GELDİ

Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 42

EGEA’YA DÖRDÜNCÜ GÖVDE: EGEA CROSS

Yerden yüksekliği 40 mm artan Cross modelinde önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken tavan rayları sayesinde toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm arttı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 43

Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 44
Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yenilk ise yeni logo.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 45

DAHA VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU MOTORLAR

Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 46

VOLKSWAGEN CADDY'NİN BEŞİNCİ NESLİ TÜRKİYE'DE

Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunulacak.

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 47

İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi beşinci nesliyle devam ediyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor) - 48
Çok amaçlı kullanıma uygun sunduğu birçok yenilik Yeni Caddy’yi, bu segment kullanıcıları için iş haricinde de keyifli ve konforlu zaman geçirebilecekleri cazip bir seçenek haline getiriyor.

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