2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollara çıkıyor)

ntv.com.tr 17.02.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 10:37
BMW'nin yeni 6 Serisi Gran Turismo modeli 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla çıkıyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılacak.
Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle geliyor.
6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla alınabiliyor.
Standart olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı'nın içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.
Audi’nin premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3 dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.
Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.
A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış. 380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor.
Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre.
A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor.
Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor.
Güney Koreli SsangYong’un C-SUV sengmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV, mayısta Türkiye yollarında olacak.
Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi tamamı 1.0 litre olan 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş basamağındaki 1.0 SCe 65 bg, 5 ileri manuel şanzımanıyla sadece Sandero modelinde tercih edilebilecek. Aynı motorun turbo beslemeli versiyonu ise hem Sandero'da hem de Stepway'de her iki donanım paketinde sunuluyor. 1.0 TCe 90 bg hem 6 ileri manuel hem de X-tronic adlı CVT şanzıman ile eşlenebilirken fabrika çıkışlı olarak LPG taşıyan ECO-G, sadece 6 ileri manuel vites kutusuyla satılıyor.
Çift yakıt ile çalışan 1.0 ECO-G motor Sandero'da sadece Comfort, Stepway'de ise her iki donanım paketinde de alınabiliyor.
Yedişer gövde rengiyle satışa sunulan Sandero ve Sandero Stepway'de Ayışığı Gri ve Atacama Turuncu tonları kartelaya yeni eklenen seçenekler oldu. Donanım seviyesine göre 15" ve 16" kapaklı jantlarla donatılan Sandero ailesi Prestige paketinde ekstra ücret karşılığında 16" alaşım jantlara kavuşuyor.
Opsiyon listesine baktığımızda ise Comfort'a sadece arka park sensörü eklenebilirken Prestige'de kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve navigasyon sunan 8" Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörünü beraberinde getiren Sürüş Destek Paketi, yüksek konsol ve elektrikli park freni içeren Teknoloji Paketi ve elektrikli açılır cam tavan eklenebiliyor.
17 Şubat 2021 yani bugün itibarıyla satışa sunulan Sandero Stepway'in fiyatları lansmana özel 7.000 TL indirim ile birlikte 160.900 TL'den başlıyor ve en dolu versiyonda 10.000 TL lansman desteğiyle 180.900 TL'ye alınabiliyor.
Mart ayı itibarıyla piyasaya giriş yapacak olan Sandero ise başlangıç paketinde yine 7.000 TL indirim sonucunda 134.900 TL'ye müşteri bekliyor. En donanımlı Sandero ise yine 7.000 TL destek sonucunda 170.900 TL'den satışa sunulacak.
2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi.
Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan Yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki farlarını koruyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor.
Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.
Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları da sunuluyor. Ergonomiyi daha da ileriye taşımak amacıyla sürüş destek sistemi kontrolleri direksiyon simidinde bir araya toplandı.
Daha akıcı ve yeni arayüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip.
Yeni Megane Sedan Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip.
Yeni Megane Sedan, yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor.
Stop & Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor.
(RCTA) Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.
Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca (LDW) Şerit Takip Sistemi, (BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, Yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.
Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor.
Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Audi, Q model ailesinin beğenilen üyelerinden Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de.
Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor.
Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak.
2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV'yi 7,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor.
Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor.
Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3 yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu modelde MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş.
Bulut bilgisini kullanan ve "Hey Audi" diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol, araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya, bireysel kullanıcı profillerinde saklamaya ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye imkan tanıyor.
Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen özellikler arasında yenilikçi dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor. Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre, farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin, Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti sağlıyor.
Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor.
Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.
SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor. SEAT Yetkili Satıcılarında satışına başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.
Tamamen yenilenen SEAT Leon'un tasarımındaki değişim iç kısımda da kendini gösteriyor.
10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor.
Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.
Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.
Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunulacak.
İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi beşinci nesliyle devam ediyor.