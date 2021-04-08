2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de)

Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında da otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi. Bu yeni modellerden bazıları Türkiye yollarına çıktı. Seat'ın D-SUV modeli Tarraco Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Türkiye'ye hangi otomotiv devlerinin yeni modelleri geldi? Hangi markaların hangi yeni modelleri Türkiye yollarına çıktı? İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

ntv.com.tr 08.04.2021 - 11:15 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 11:16

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 1
Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında olduğu gibi 2021'de de otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 2
Son olarak performans modeller üreten alt markası Cupra'yı Türkiye'ye getiren Seat, en büyük SUV modelini de satışa sundu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 3

7 kişilik olarak sunulan araçta tek motor seçeneği ve iki donanım paketi yer alıyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 4
Türkiye'de  sadece 1.5 litre TSI  motorla satılan aracın Xcellence donanım paketinin fiyatı 490.000 TL iken FR paketinin fiyatı 515.000 TL'deb başlıyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 5

Motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 199 kilometre olan aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 9.5 saniye sürüyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 6
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 7

CUPRA MARKASI TÜRKİYE’DE

SEAT, otomobillerinin sportif ve performans özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade ettiği CUPRA markasını, Türkiye’de satışa sunuyor.

İLK CUPRA MODELİ FORMENTOR (TÜM DETAYLAR)

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 8

Türkiye’de satışa sunulan ilk CUPRA modeli Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece CUPRA markasına özel olarak geliştirilen ilk model.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 9
Bir performans otomobilinin özellikleriyle SUV modellerinin avantajlarını bir araya getiren CUPRA Formentor güçlü ve keskin hatlara sahip ön kısmı, bakır renkli CUPRA ambleminin bulunduğu geniş ön ızgarasıyla dikkat çeken bir görünüşe sahip.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 10

CUPRA markası Formentor dışında ilk şarj edilebilir CUPRA modeli olan CUPRA Leon ve markanın ikonik modeli CUPRA Ateca’nın da satışını gerçekleştirecek. Bunların dışında markanın tamamen elektrikli CUPRA Born modelinin de Türkiye satışı planlanıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 11

4 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

CUPRA Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4  eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Serinin en güçlü vcersiyonu 310 HP güç üretiyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 12

YENİ AUDİ Q3 TÜRKİYE’DE

Audi’nin çok yönlü SUV’u Yeni Audi Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Audi’nin en üst modellerinde görülen performans, konfor, dijital işletim sistemi ve kapsamlı bilgi-eğlence sistemleri gibi bir dizi üstün özelliği bir arada sunan Yeni Q3, 35 TFSI motor seçeneğiyle satışta.

ANALOG GÖSTERGELER ARTIK YOK

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 13

Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi temel element olarak göze çarpıyor. Altındaki klima kumandalarıyla birlikte sürücüye doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor. Konforlu koltuklar sportif bir oturuş pozisyonu sağlarken, buna uygun olarak direksiyon da dik açıyla konumlandırılmış. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 14
İşletim sistemi baştan aşağı yenilenen otomobilde analog göstergeler de artık yer almıyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 15

Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.  

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 16

SUZUKİ'DEN HİBRİT VERSİYONLAR

Suzuki, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Swift Hibrit modelinden sonra hem Vitara hem SX4 S-Cross modellerinin hibrit teknolojili versiyonlarını eş zamanlı olarak piyasaya sundu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 17

Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylelikle tüm model yelpazesini hibrit teknolojisiyle donatılmış olarak yenileyen Suzuki, bu sayede yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufuyla birlikte tüm modellerinde standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleri ve fiyat/fayda dengesiyle dikkati çekiyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 18
Mart ayı itibarıyla satışa sunulan Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, SX4 S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 19

Suzuki Vitara Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak satılacak.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 20

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçtiğimiz yıl Swift Hibrit’le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 21
Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini ilk olarak onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını da ilk haftada gerçekleştirdik."
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 22

BMW iX3

BMW’nin “Seçim Gücü” adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunma hedefinin ilk ürünü olan Yeni BMW iX3, 950.000 TL’den başlayan fiyatıyla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 23

WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 24
Geliştirmeler neticesinde 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 25

Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde Yeni BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3’ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.

Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric donanımı, ilk kez Yeni BMW iX3’te görücüye çıkmıştı. Elektrikli araçlara daha fazla ‘‘ruh’’ katan BMW IconicSounds Electric, Yeni BMW iX3 çalışırken ya da durduğunda etkileyici ses kompozisyonları oluşturabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 26
Jaguar’ın, SUV’u Yeni F-PACE, 2.0 litre 204 BG dizel motoru ile 1.311.857 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 27

Yenilenen iç ve dış tasarımıyla Yeni Jaguar F-PACE ön siparişle alınabiliyor. 

Yeni Jaguar F-PACE 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle geliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 28
204BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 29

Araçta Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekran yer alıyor. 

Ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranı bulunuyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 30
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 31

YENİLENEN LAND ROVER DISCOVERY TÜRKİYE’DE

Land Rover’ın premium SUV’u Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoru ile 1.370.267 TL’den Türkiye'de satışa sunuldu. 

Yeni Discovery’de 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motor bulunuyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 32

7 KOLTUK STANDARDI

Yine HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar açıkken bile 258 litrelik bir bagaj alanı bulunuyor. 

Opsiyonel olarak sunulan Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi ile, merkezi ekran üzerinden  oturma düzeni ayarlanabiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 33
Araç, Terrain Response teknolojisi ile her türlü sürüş koşuluna otomatik olarak uyum sağlıyor. Yeni “Wade Modu” ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu yapıyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 34

Yenilenen modelde Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuluyor. Araçta, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekran yer alıyor.  

ClearSight Ground View teknolojisiyle bu ekran üzerinden aracın altı da dahil bir çok açıdan görüntü alınabiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 35
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 36
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 37

YENİ VOLKSWAGEN GOLF

Yedi nesil boyunca, 36 milyonu aşkın satış rakamına ulaşmayı başaran Avrupa’nın çok tercih edilen otomobili unvanına sahip Golf, sekizinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 38

Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 39

YENİ DİJİTAL KOKPİT VE MOBİLİTE

Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor.  Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 40

“Touch slider” özelliği ile sıcaklık ve ses kontrollerine hızlı ve sezgisel erişim sağlanabilirken, Bilgi & Eğlence Sistemi altında yer alan dokunmatik tuşlarla ek klima işlevlerine, destek sistemlerine, otomobilde bulunan donanıma bağlı olarak, sürüş modlarına ve park asistanlarına doğrudan erişim sağlanıyor. Aydınlatma, görüş fonksiyonları ve sunroof hareketleri için de ayrı dokunmatik kontrol panelleri bulunuyor.

Kısacası, Yeni Golf’te direksiyon üzerindeki kumanda tuşları hariç neredeyse tüm fonksiyonlar dijital olarak kontrol edilebiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 41

eTSI HAFİF HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Yeni Golf’te 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilen eTSI motor sistemi, temelde 48 Volt’luk lityum-iyon bataryaya sahip 9,4kW gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Yüzde 10’a kadar daha az CO2 salımı ve maliyetsiz ekstra güç sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlayan sistem Golf 8’de bulunan sürdürülebilir teknolojilerin en önemlisi.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 42

BMW M3 COMPETITION SEDAN

BMW’nin yüksek performanslı modeli Yeni BMW M3 Competition Sedan Türkiye’de yollara çıkıyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 43

Sınırlı sayıda satışa sunulan Yeni BMW M3 Competition Sedan, 2.350.000 TL'den başlayan fiyatlarla performans tutkunlarını bekliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 44
Yeni BMW M3 Competition Sedan 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 45

Aracın kalbinde ise M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

Yeni BMW M3 Competition Sedan 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 46

12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor.

Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 47

BMW M4 COMPETİTİON COUPE

Yeni BMW M4 Competition Coupe modelleri Türkiye’de yollara çıkıyor. 

Yeni BMW M4 Competition Coupe ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 48
Yeni BMW M4 Competition Coupé, 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 49

Kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 50
Yeni BMW M4 Competition Coupé'de BMW Live Cockpit Professional'ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 51

Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 52

FİAT PANDA, HİBRİT SEÇENEĞİ İLE TÜRKİYE’DE

Güncellenen donanımları ve hibrit motor seçeneği ile “En Ulaşılabilir hibrit” olarak lanse edilen Fiat Panda, 146 bin 900 TL’lik fiyatla Türkiye'de satışa çıktı. 

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 53
Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; Urban ve Cross donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motor ile sunuluyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 54
Panda aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play & Android Auto uyumlu, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile geliyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 55
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 56
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 57

YENİ BMW 6 SERİSİ GRAN TURİSMO YOLLARA ÇIKIYOR

BMW'nin yeni 6 Serisi Gran Turismo modeli 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla çıkıyor.

Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılacak. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 58
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluk, 1902 mm genişlik ve 1538 mm yükseklik değerlerine sahip.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 59

Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle geliyor. 

6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 60

Yeni BMW 630i Gran Turismo, Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla alınabiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 61

Standart olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı'nın içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 62

YENİ AUDİ A3, İKİ FARKLI GÖVDE TİPİYLE SATIŞA

Audi’nin premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3 dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. 

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 63

 Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 64

A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış.  380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor. 

Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 65

A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 66

Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 67

GÜNEY KORELİ YENİ XLV, MAYIS'TA TÜRKİYE'DE

Güney Koreli SsangYong’un C-SUV sengmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV, mayısta Türkiye yollarında olacak. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 68
Yeni XLV, 6 ileri otomatik şanzıman (AISIN) ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle, 128 PS güç ve 160 NM tork üreten 1.5 litrelik motoruyla geliyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 69
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 70

DACİA SANDERO VE STEPWAY TÜRKİYE'DE

Eylül 2020'de tanıtımı yapılan Dacia Sandero ve crossover modeli Sandero Stepway, Türkiye pazarında satışa sunuldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 71
2004'ten beridir dünyada 2,1 milyon satış rakamına ulaşan model, Türkiye'de de 110.000 adetten fazla satıldı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 72
Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B altyapısını kullanmaya başlayan model 300 mm uzadı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 73
Model, CMF-B altyapısı sayesinde X-tronic CVT şanzıman, elektrikli açılır cam tavan, kablosuz Apple CarPlay gibi birçok yeniliğe kavuştu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 74

Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi tamamı 1.0 litre olan 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş basamağındaki 1.0 SCe 65 bg, 5 ileri manuel şanzımanıyla sadece Sandero modelinde tercih edilebilecek. Aynı motorun turbo beslemeli versiyonu ise hem Sandero'da hem de Stepway'de her iki donanım paketinde sunuluyor. 1.0 TCe 90 bg hem 6 ileri manuel hem de X-tronic adlı CVT şanzıman ile eşlenebilirken fabrika çıkışlı olarak LPG taşıyan ECO-G, sadece 6 ileri manuel vites kutusuyla satılıyor.

Çift yakıt ile çalışan 1.0 ECO-G motor Sandero'da sadece Comfort, Stepway'de ise her iki donanım paketinde de alınabiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 75

Yedişer gövde rengiyle satışa sunulan Sandero ve Sandero Stepway'de Ayışığı Gri ve Atacama Turuncu tonları kartelaya yeni eklenen seçenekler oldu. Donanım seviyesine göre 15" ve 16" kapaklı jantlarla donatılan Sandero ailesi Prestige paketinde ekstra ücret karşılığında 16" alaşım jantlara kavuşuyor.

Opsiyon listesine baktığımızda ise Comfort'a sadece arka park sensörü eklenebilirken Prestige'de kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve navigasyon sunan 8" Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörünü beraberinde getiren Sürüş Destek Paketi, yüksek konsol ve elektrikli park freni içeren Teknoloji Paketi ve elektrikli açılır cam tavan eklenebiliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 76

17 Şubat 2021 yani bugün itibarıyla satışa sunulan Sandero Stepway'in fiyatları lansmana özel 7.000 TL indirim ile birlikte 160.900 TL'den başlıyor ve en dolu versiyonda 10.000 TL lansman desteğiyle 180.900 TL'ye alınabiliyor. 

Mart ayı itibarıyla piyasaya giriş yapacak olan Sandero ise başlangıç paketinde yine 7.000 TL indirim sonucunda 134.900 TL'ye müşteri bekliyor. En donanımlı Sandero ise yine 7.000 TL destek sonucunda 170.900 TL'den satışa sunulacak.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 77

YENİ RENAULT MEGANE SEDAN

2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi.

Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERİ

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Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan Yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki farlarını koruyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. 

Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.

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2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 79

Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları da sunuluyor. Ergonomiyi daha da ileriye taşımak amacıyla sürüş destek sistemi kontrolleri direksiyon simidinde bir araya toplandı.  

Daha akıcı ve yeni arayüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip.

Yeni Megane Sedan Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip. 

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Yeni Megane Sedan, yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor.

 Stop & Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor.

(RCTA) Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.

Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca (LDW) Şerit Takip Sistemi, (BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, Yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 81

MOTOR GAMINA 1.0 TCE EKLENDİ

Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor.

Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 82

AUDİ Q5 SPORTBACK

Audi, Q model ailesinin beğenilen üyelerinden Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 83

Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 84

VERİMLİ VE GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak. 

 2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV'yi 7,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor.

 Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 85

Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3 yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu modelde MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş. 

Bulut bilgisini kullanan ve "Hey Audi" diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol, araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya, bireysel kullanıcı profillerinde saklamaya ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye imkan tanıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 86

DİJİTAL OLED TEKNOLOJİSİNE SAHİP ARKA FARLAR

Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen özellikler arasında yenilikçi dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor. Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre, farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin, Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti sağlıyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 87

YENİ NİSSAN JUKE TÜRKİYE'DE (TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?)

Nissan'ın yenilenen Juke modelinin Türkiye lansmanı yapıldı. Lansmanda aracın detaylarıyla birlikte fiyatı da açıklandı. Yeni Nissan Juke Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 88
Lansmanla birlikte yeni Juke'un fiyatları da belli oldu.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 89
Nissan Juke şimdiye kadar dünyada 1.5 milyona adet satış rakamına ulaştı.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 90

Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor.

Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 91

SEAT'IN AMİRAL GEMİSİ LEON YENİLENDİ

SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor. SEAT Yetkili Satıcılarında satışına başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

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Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2,2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak SEAT markasının amiral gemisi olan SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.
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1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.
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MQB Evo platformunda tasarlanan otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm genişlik, donanımına göre değişkenlik gösterebilen 1.456 mm yükseklik ile 2.686 mm aks mesafesine sahip.

Yeni Leon bir önceki nesline göre 50 mm daha uzun aks mesafesine sahip olması sayesinde arka koltuklarda hissedilir derecede daha geniş bir diz mesafesi sunuyor.
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 95

Tamamen yenilenen SEAT Leon'un tasarımındaki değişim iç kısımda da kendini gösteriyor.

10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor. 

2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Seat Tarraco Türkiye'de) - 96

YENİ FİAT EGEA, CROSS VERSİYONUYLA GELDİ

Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

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EGEA’YA DÖRDÜNCÜ GÖVDE: EGEA CROSS

Yerden yüksekliği 40 mm artan Cross modelinde önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken tavan rayları sayesinde toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm arttı.
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Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.

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Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yenilk ise yeni logo.
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DAHA VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU MOTORLAR

Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor.
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VOLKSWAGEN CADDY'NİN BEŞİNCİ NESLİ TÜRKİYE'DE

Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunulacak.

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İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi beşinci nesliyle devam ediyor.

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Çok amaçlı kullanıma uygun sunduğu birçok yenilik Yeni Caddy’yi, bu segment kullanıcıları için iş haricinde de keyifli ve konforlu zaman geçirebilecekleri cazip bir seçenek haline getiriyor.
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