2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Yeni Citroen C4 Türkiye'de)

ntv.com.tr 07.05.2021 - 09:47
4 farklı motor ve donanım seçeneği bulunan Yeni Citroen C4'ün fiyatları da belli oldu.
Aracın benzinli motorlarda lansmana özel 219.000 TL'den başlayan fiyatları donanıma göre yine lansmana özel 347.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Dizel motorlarda da lansmana özel fiyatlar 327.000 TL'den başlıyor ve 367.000 TL'ye kadar çıkıyor.
7 kişilik olarak sunulan araçta tek motor seçeneği ve iki donanım paketi yer alıyor.
Motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 199 kilometre olan aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 9.5 saniye sürüyor.
SEAT, otomobillerinin sportif ve performans özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade ettiği CUPRA markasını, Türkiye’de satışa sunuyor.
Türkiye’de satışa sunulan ilk CUPRA modeli Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece CUPRA markasına özel olarak geliştirilen ilk model.
CUPRA markası Formentor dışında ilk şarj edilebilir CUPRA modeli olan CUPRA Leon ve markanın ikonik modeli CUPRA Ateca’nın da satışını gerçekleştirecek. Bunların dışında markanın tamamen elektrikli CUPRA Born modelinin de Türkiye satışı planlanıyor.
CUPRA Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.Serinin en güçlü vcersiyonu 310 HP güç üretiyor.
Audi’nin çok yönlü SUV’u Yeni Audi Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Audi’nin en üst modellerinde görülen performans, konfor, dijital işletim sistemi ve kapsamlı bilgi-eğlence sistemleri gibi bir dizi üstün özelliği bir arada sunan Yeni Q3, 35 TFSI motor seçeneğiyle satışta.
Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi temel element olarak göze çarpıyor. Altındaki klima kumandalarıyla birlikte sürücüye doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor. Konforlu koltuklar sportif bir oturuş pozisyonu sağlarken, buna uygun olarak direksiyon da dik açıyla konumlandırılmış.
Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylelikle tüm model yelpazesini hibrit teknolojisiyle donatılmış olarak yenileyen Suzuki, bu sayede yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufuyla birlikte tüm modellerinde standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleri ve fiyat/fayda dengesiyle dikkati çekiyor.
Suzuki Vitara Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak satılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, şunları kaydetti:
"Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçtiğimiz yıl Swift Hibrit’le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz.
BMW’nin “Seçim Gücü” adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunma hedefinin ilk ürünü olan Yeni BMW iX3, 950.000 TL’den başlayan fiyatıyla Türk tüketicisiyle buluşuyor.
WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor.
Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde Yeni BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3’ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.
Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric donanımı, ilk kez Yeni BMW iX3’te görücüye çıkmıştı. Elektrikli araçlara daha fazla ‘‘ruh’’ katan BMW IconicSounds Electric, Yeni BMW iX3 çalışırken ya da durduğunda etkileyici ses kompozisyonları oluşturabiliyor.
Yenilenen iç ve dış tasarımıyla Yeni Jaguar F-PACE ön siparişle alınabiliyor.
Yeni Jaguar F-PACE 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle geliyor.
Araçta Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekran yer alıyor.
Ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranı bulunuyor.
Land Rover’ın premium SUV’u Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoru ile 1.370.267 TL’den Türkiye'de satışa sunuldu.
Yeni Discovery’de 300 BG güç ve 400 Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium motor bulunuyor.
Yine HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar açıkken bile 258 litrelik bir bagaj alanı bulunuyor.
Opsiyonel olarak sunulan Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi ile, merkezi ekran üzerinden oturma düzeni ayarlanabiliyor.
Yenilenen modelde Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuluyor. Araçta, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekran yer alıyor.
ClearSight Ground View teknolojisiyle bu ekran üzerinden aracın altı da dahil bir çok açıdan görüntü alınabiliyor.
Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.
Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor.
“Touch slider” özelliği ile sıcaklık ve ses kontrollerine hızlı ve sezgisel erişim sağlanabilirken, Bilgi & Eğlence Sistemi altında yer alan dokunmatik tuşlarla ek klima işlevlerine, destek sistemlerine, otomobilde bulunan donanıma bağlı olarak, sürüş modlarına ve park asistanlarına doğrudan erişim sağlanıyor. Aydınlatma, görüş fonksiyonları ve sunroof hareketleri için de ayrı dokunmatik kontrol panelleri bulunuyor.
Kısacası, Yeni Golf’te direksiyon üzerindeki kumanda tuşları hariç neredeyse tüm fonksiyonlar dijital olarak kontrol edilebiliyor.
Yeni Golf’te 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilen eTSI motor sistemi, temelde 48 Volt’luk lityum-iyon bataryaya sahip 9,4kW gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Yüzde 10’a kadar daha az CO2 salımı ve maliyetsiz ekstra güç sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlayan sistem Golf 8’de bulunan sürdürülebilir teknolojilerin en önemlisi.
Sınırlı sayıda satışa sunulan Yeni BMW M3 Competition Sedan, 2.350.000 TL'den başlayan fiyatlarla performans tutkunlarını bekliyor.
Aracın kalbinde ise M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.
Yeni BMW M3 Competition Sedan 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.
12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor.
Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.
Yeni BMW M4 Competition Coupe modelleri Türkiye’de yollara çıkıyor.
Yeni BMW M4 Competition Coupe ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.
Kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.
Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.
Güncellenen donanımları ve hibrit motor seçeneği ile “En Ulaşılabilir hibrit” olarak lanse edilen Fiat Panda, 146 bin 900 TL’lik fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.
BMW'nin yeni 6 Serisi Gran Turismo modeli 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla çıkıyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılacak.
Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle geliyor.
6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla alınabiliyor.
Standart olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı'nın içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.
Audi’nin premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3 dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.
Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.
A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış. 380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor.
Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre.
A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor.
Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor.
Güney Koreli SsangYong’un C-SUV sengmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV, mayısta Türkiye yollarında olacak.
Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi tamamı 1.0 litre olan 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş basamağındaki 1.0 SCe 65 bg, 5 ileri manuel şanzımanıyla sadece Sandero modelinde tercih edilebilecek. Aynı motorun turbo beslemeli versiyonu ise hem Sandero'da hem de Stepway'de her iki donanım paketinde sunuluyor. 1.0 TCe 90 bg hem 6 ileri manuel hem de X-tronic adlı CVT şanzıman ile eşlenebilirken fabrika çıkışlı olarak LPG taşıyan ECO-G, sadece 6 ileri manuel vites kutusuyla satılıyor.
Çift yakıt ile çalışan 1.0 ECO-G motor Sandero'da sadece Comfort, Stepway'de ise her iki donanım paketinde de alınabiliyor.
Yedişer gövde rengiyle satışa sunulan Sandero ve Sandero Stepway'de Ayışığı Gri ve Atacama Turuncu tonları kartelaya yeni eklenen seçenekler oldu. Donanım seviyesine göre 15" ve 16" kapaklı jantlarla donatılan Sandero ailesi Prestige paketinde ekstra ücret karşılığında 16" alaşım jantlara kavuşuyor.
Opsiyon listesine baktığımızda ise Comfort'a sadece arka park sensörü eklenebilirken Prestige'de kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve navigasyon sunan 8" Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörünü beraberinde getiren Sürüş Destek Paketi, yüksek konsol ve elektrikli park freni içeren Teknoloji Paketi ve elektrikli açılır cam tavan eklenebiliyor.
17 Şubat 2021 yani bugün itibarıyla satışa sunulan Sandero Stepway'in fiyatları lansmana özel 7.000 TL indirim ile birlikte 160.900 TL'den başlıyor ve en dolu versiyonda 10.000 TL lansman desteğiyle 180.900 TL'ye alınabiliyor.
Mart ayı itibarıyla piyasaya giriş yapacak olan Sandero ise başlangıç paketinde yine 7.000 TL indirim sonucunda 134.900 TL'ye müşteri bekliyor. En donanımlı Sandero ise yine 7.000 TL destek sonucunda 170.900 TL'den satışa sunulacak.
2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi.
Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan Yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki farlarını koruyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor.
Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.
Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları da sunuluyor. Ergonomiyi daha da ileriye taşımak amacıyla sürüş destek sistemi kontrolleri direksiyon simidinde bir araya toplandı.
Daha akıcı ve yeni arayüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip.
Yeni Megane Sedan Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip.
Yeni Megane Sedan, yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor.
Stop & Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor.
(RCTA) Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.
Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca (LDW) Şerit Takip Sistemi, (BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, Yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.
Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor.
Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Audi, Q model ailesinin beğenilen üyelerinden Q5 Sportback, tamamen yenilenmiş haliyle yılın ikinci çeyrek döneminin sonunda Türkiye’de.
Q5 Sportback’te sekizgen tek çerçeveli ızgaranın yanlarında yer alan büyük hava girişleri, Matrix LED farlar kesintisiz uzanan omuz çizgisi, yan marşpiye çıtaları bu dayanıklı görünüşü destekleyen tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor.
Audi Q5 Sportback Türkiye’de TDI ve TFSI olmak üzere, 204 PS ile 265 PS arasında değişen güç çıkışlarına sahip iki motor versiyonuyla pazara sunulacak.
2.0 TDI motor Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, CUV'yi 7,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarıyor. 222 km/sa maksimum hıza ulaşan Q5 Sportback’te güç aktarımı, yedi vitesli S tronic şanzımanla sağlanıyor.
Benzinli seçenek olan 2.0 lt 45 TFSI quattro 6,1 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli motor 265 PS güç ve 370 Nm tork üretiyor. İki litrelik TDI gibi, yedi vitesli S tronic şanzıman ve quattro kullanıyor.
Kontroller, ekranlar ve bilgi-eğlence sistemi için Q5 Sportback’te, Q5’te sunulan üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi MIB 3 yerini alıyor. 12,3 inç ekranlı dijital Audi sanal kokpit plus ve head-up display’in de sunulduğu modelde MMI navigasyon plus bilgi-eğlence sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranla eşleştirilmiş.
Bulut bilgisini kullanan ve "Hey Audi" diyerek etkinleştirilebilen sesli kontrol, araçla ilgili birçok otomobil ayarı yapmaya, bireysel kullanıcı profillerinde saklamaya ve myAudi müşteri portalına kaydetmeye imkan tanıyor.
Q5 Sportback’te isteğe bağlı alınabilen özellikler arasında yenilikçi dijital OLED teknolojisine sahip arka farlar da yer alıyor. Homojen bir kırmızı ışık yayan üç organik diyot içeren farlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen altı bölüme ayrılmış. Sürüş moduna göre, farklı görüntüler veren far sisteminde, örneğin, Adaptif Hız Sabitleyici veya Aktif Şerit Asistanı gibi asistan sistemlerinden birine sahip olan Q5 Sportback’e hareketsizken, arkadan iki metreden az bir mesafede yaklaşıldığında, tüm OLED segmentleri yanarak yakınlık tespiti sağlıyor.
Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor.
Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.
SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor. SEAT Yetkili Satıcılarında satışına başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.
Tamamen yenilenen SEAT Leon'un tasarımındaki değişim iç kısımda da kendini gösteriyor.
10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor.
Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.
Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak. "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.
Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunulacak.
İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi beşinci nesliyle devam ediyor.