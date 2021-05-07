2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri (Yeni Citroen C4 Türkiye'de)

Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisi tamamı 1.0 litre olan 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş basamağındaki 1.0 SCe 65 bg, 5 ileri manuel şanzımanıyla sadece Sandero modelinde tercih edilebilecek. Aynı motorun turbo beslemeli versiyonu ise hem Sandero'da hem de Stepway'de her iki donanım paketinde sunuluyor. 1.0 TCe 90 bg hem 6 ileri manuel hem de X-tronic adlı CVT şanzıman ile eşlenebilirken fabrika çıkışlı olarak LPG taşıyan ECO-G, sadece 6 ileri manuel vites kutusuyla satılıyor.

Çift yakıt ile çalışan 1.0 ECO-G motor Sandero'da sadece Comfort, Stepway'de ise her iki donanım paketinde de alınabiliyor.