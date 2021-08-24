2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı

Ufak dokunuşlarla güncellenen 2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı. Marka yenilenen modelle birlikte Amerika pazarındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:31

2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 1
Avrupa pazarına veda ettikten sonra Amerika pazarına yoğunlaşan Jetta, 2022 model yılıyla birlikte makyajlandı.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 2
Dış tasarımda ön ve arka tamponlar yenilenmiş. Rising Blue ve Kings Red gibi yeni metalik renk seçenekleri skalaya eklenmiş.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 3
Aracın iç kısmında ise 8 inçlik dijital gösterge paneli giriş seviyesinden itibaren standar olarak sunuluyor. GLI versiyonunda 10 inçlik bir ekran yer alıyor.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 4
Jetta'da artık ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar da opsiyon olarak sunuluyor.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 5
Jetta'da 1.5 litrelik benzinlik motor kullanılıyor. 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretebilen dört silindirli turbo motor, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 6
GLI versiyonu ise 2.0 litre EA888 üniteyle  231 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile  alınabiliyor.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 7
Yenilenen Jetta'nın bu yılın son çeyreğinde Amerika pazarında satışta olması bekleniyor.
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 8
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 9
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 10
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 11
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 12
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 13
2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı - 14

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