2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri

Ufak dokunuşlarla güncellenen 2022 Volkswagen Jetta tanıtıldı. Marka yenilenen modelle birlikte Amerika pazarındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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ntv.com.tr 25.08.2021 - 12:42

Avrupa pazarına veda ettikten sonra Amerika pazarına yoğunlaşan Jetta, 2022 model yılıyla birlikte makyajlandı.

Dış tasarımda ön ve arka tamponlar yenilenmiş. Rising Blue ve Kings Red gibi yeni metalik renk seçenekleri skalaya eklenmiş.

Aracın iç kısmında ise 8 inçlik dijital gösterge paneli giriş seviyesinden itibaren standar olarak sunuluyor. GLI versiyonunda 10 inçlik bir ekran yer alıyor.

Jetta'da artık ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar da opsiyon olarak sunuluyor.

Jetta'da 1.5 litrelik benzinlik motor kullanılıyor. 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretebilen dört silindirli turbo motor, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor.

GLI versiyonu ise 2.0 litre EA888 üniteyle 231 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile alınabiliyor.

Yenilenen Jetta'nın bu yılın son çeyreğinde Amerika pazarında satışta olması bekleniyor.

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