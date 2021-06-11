2022 Volkswagen T7 Multivan tanıtıldı

Elektrik desteği olmayan motorlarla da piyasaya çıkacak olan T7'de benzin tarafında 134 beygirlik 1.5 litre TSI ya da 201 beygirlik 2.0 litre TSI karşımıza çıkıyor. Öte yandan 148 beygirlik dizel motor da seçenekler arasında olacak. Tüm içten yanmalı motorlar 7 ileri DSG kombinasyonuyla sunuluyor.