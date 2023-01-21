2022'de ikinci el online pazarında 1,8 milyon araç satıldı

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2021'ye göre yüzde 10 artış kaydedildi.