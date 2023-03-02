2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi, SUV mu sedan mı tercih ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 1

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2022 yılına göre yüzde 63,4 artarak 81.148 adet oldu.

2023 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 2

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu.

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 3

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 4

LAMBORGHINI 1 adet satıldı

En çok satan modeli Huracan: 1 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 5

ASTON MARTIN - 3 adet

En çok satan modeli DBX: 2 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 6

5 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli Bentayga: 2 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 7

JAGUAR 5 adet satıldı

En çok satan modeli I-PACE: 4 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 8

LEXUS - 20 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 9 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 9

MASERATI 21 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 10 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 10

MAZDA - 26 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 17 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 11

KARSAN 60 adet

En çok satan modeli Jest: 60 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 12

SKYWELL - 90 adet satıldı

En çok satan modeli ET5: 90 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 13

117 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 117 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 14

MINI - 170 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 112 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 15

SUBARU - 185 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 140 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 16

MITSUBISHI - 199 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 37 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 17

SSANGYONG - 200 adet satıldı

En çok satan modeli Korando: 17 adet

En çok satan ticari modeli Musso Grand: 183 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 18

IVECO - 257 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 172 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 19

ISUZU - 265 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 155 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 20

CUPRA - 273 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 273 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 21

PORSCHE - 282 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 139 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 22

JEEP - 310 adet satıldı

En çok satan modeli Compass: 292 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 23

ALFA ROMEO - 373 Adet satıldı

En çok satan modeli Tonale: 354 adet 

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 24

DS - 393 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7: 280 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 25

LAND ROVER - 396 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover EVOQUE: 181 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 26

SEAT - 763 adet satıldı

En çok satan modeli Arona: 411 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 27

SUZUKI - 773 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 336 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 28

MG 823 adet satıldı

En çok satan modeli HS: 625 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 29

VOLVO - 1100 adet satıldı

En çok satan modeli XC40: 295 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 30

NISSAN - 1478 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 1000 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 31

BMW - 2272 adet satıldı

En çok satan modeli 5 Serisi: 697 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 32

KIA - 2289 adet satıldı

En çok satan modeli Stonic: 588 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 33

AUDI - 2510 adet satıldı

En çok satan modeli A4: 719 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 34

HONDA - 2551 adet satıldı

En çok satan modeli Civic Sedan: 963 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 35

MERCEDES-BENZ - 2774 adet satıldı

En çok satan modeli E Serisi: 351 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 36

TOYOTA - 4200 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla Cross: 1031 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 37

SKODA - 5711 adet satıldı

En çok satan modeli Kamiq: 1496 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 38

CIRTOEN - 5927 adet satıldı

En çok satan modeli C3 Aircross: 737 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 39

OPEL - 6605 adet satıldı

En çok satan modeli Corsa: 2257 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 40

DACIA - 8386 adet

En çok satan modeli Duster: 5083 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 41

HYUNDAI - 8407 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 3955 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 42

PEUGEOT - 9337 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 2570 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 43

VOLKSWAGEN 9 bin 777 adet satıldı. 

En çok satan modeli T-Roc: 3120 adet

En çok satan ticari modeli Caddy: 2261 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 44

RENAULT - 11 bin 752 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 6080 adet

En çok satan ticari modeli Express Van: 403 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 45

FORD - 11 bin 773 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 761 adet

En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 6177 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 46

FIAT TOPLAM 29 BİN 183 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA  

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 29 bin 183 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 13.743 adet

En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 4289 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 47

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ                    (BİNEK + TİCARİ)

FIAT:                                 29.183 (19.670 + 9.513)

FORD:                              11.773 (2.270 + 9.503)

RENAULT:                          9.644 (2.108 + 11.752)

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 48

EN ÇOK SATAN MODELLER 

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 

1 - FIAT EGEA SEDAN- 13.743 adet 

2 - RENAULT CLİO HB - 6.080 adet

3 - FIAT EGEA CROSS -  5.736 adet 

4 - DACİA DUSTER - 5.083 adet

5 - HYUNDAI İ20 - 3.955 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 49

EN ÇOK SATAN TİCARİLER 

En çok satan hafif ticari modeller... 

1 - FORD TOURNEO COURİER- 6.177 adet

2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 4.289 adet

3 - VOLKSWAGEN CADDY - 2.261 adet

4 - FIAT DOBLO CARGO - 2.069 adet

5 - FIAT DOBLO COMBİ - 1.976 adet

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 50

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 

2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 37,2 artarak yüzde 86,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 19,3 azalarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 44,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 51

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA 

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 65.457 adetle yüzde 68 pay,

-Dizel otomobil satışları 16.082 adetle yüzde 16,7 pay,

-Otogazlı otomobil satışları 2.083 adetle yüzde 2,2 pay aldı.

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 52

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE İLGİ ARTIYOR

Ayrıca, 2023 yılında 2.477 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 2,6'ya çıktı. 10.096 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,5 pay sahibi oldu. 

2022 yılı aynı döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 53

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 48,9 pay, 47.079 adet) oldu.

SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 54

OTOMATİK LİDER 

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 68.104 adetle yüzde 70,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 28.091 adetle yüzde 29,2 pay aldı.

2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 55

Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı.

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