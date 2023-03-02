2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 48,9 pay, 47.079 adet) oldu.

SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.