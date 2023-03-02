2023'ün en çok satan araba modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.
2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2022 yılına göre yüzde 63,4 artarak 81.148 adet oldu.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu.
İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
LAMBORGHINI 1 adet satıldı
En çok satan modeli Huracan: 1 adet
ASTON MARTIN - 3 adet
En çok satan modeli DBX: 2 adet
5 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli Bentayga: 2 adet
JAGUAR 5 adet satıldı
En çok satan modeli I-PACE: 4 adet
LEXUS - 20 adet satıldı
En çok satan modeli RX: 9 adet
MASERATI 21 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 10 adet
MAZDA - 26 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 17 adet
KARSAN 60 adet
En çok satan modeli Jest: 60 adet
SKYWELL - 90 adet satıldı
En çok satan modeli ET5: 90 adet
117 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 117 adet
MINI - 170 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 112 adet
SUBARU - 185 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 140 adet
MITSUBISHI - 199 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 37 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet
SSANGYONG - 200 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 17 adet
En çok satan ticari modeli Musso Grand: 183 adet
IVECO - 257 adet satıldı
En çok satan modeli Daily Kamyonet: 172 adet
ISUZU - 265 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 155 adet
CUPRA - 273 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 273 adet
PORSCHE - 282 adet satıldı
En çok satan modeli Macan: 139 adet
JEEP - 310 adet satıldı
En çok satan modeli Compass: 292 adet
ALFA ROMEO - 373 Adet satıldı
En çok satan modeli Tonale: 354 adet
DS - 393 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7: 280 adet
LAND ROVER - 396 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover EVOQUE: 181 adet
SEAT - 763 adet satıldı
En çok satan modeli Arona: 411 adet
SUZUKI - 773 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 336 adet
MG 823 adet satıldı
En çok satan modeli HS: 625 adet
VOLVO - 1100 adet satıldı
En çok satan modeli XC40: 295 adet
NISSAN - 1478 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 1000 adet
BMW - 2272 adet satıldı
En çok satan modeli 5 Serisi: 697 adet
KIA - 2289 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 588 adet
AUDI - 2510 adet satıldı
En çok satan modeli A4: 719 adet
HONDA - 2551 adet satıldı
En çok satan modeli Civic Sedan: 963 adet
MERCEDES-BENZ - 2774 adet satıldı
En çok satan modeli E Serisi: 351 adet
TOYOTA - 4200 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla Cross: 1031 adet
SKODA - 5711 adet satıldı
En çok satan modeli Kamiq: 1496 adet
CIRTOEN - 5927 adet satıldı
En çok satan modeli C3 Aircross: 737 adet
OPEL - 6605 adet satıldı
En çok satan modeli Corsa: 2257 adet
DACIA - 8386 adet
En çok satan modeli Duster: 5083 adet
HYUNDAI - 8407 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 3955 adet
PEUGEOT - 9337 adet satıldı
En çok satan modeli 3008: 2570 adet
VOLKSWAGEN 9 bin 777 adet satıldı.
En çok satan modeli T-Roc: 3120 adet
En çok satan ticari modeli Caddy: 2261 adet
RENAULT - 11 bin 752 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 6080 adet
En çok satan ticari modeli Express Van: 403 adet
FORD - 11 bin 773 adet satıldı
En çok satan modeli Focus: 761 adet
En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 6177 adet
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 29 bin 183 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 13.743 adet
En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 4289 adet
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 29.183 (19.670 + 9.513)
FORD: 11.773 (2.270 + 9.503)
RENAULT: 9.644 (2.108 + 11.752)
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 13.743 adet
2 - RENAULT CLİO HB - 6.080 adet
3 - FIAT EGEA CROSS - 5.736 adet
4 - DACİA DUSTER - 5.083 adet
5 - HYUNDAI İ20 - 3.955 adet
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 6.177 adet
2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 4.289 adet
3 - VOLKSWAGEN CADDY - 2.261 adet
4 - FIAT DOBLO CARGO - 2.069 adet
5 - FIAT DOBLO COMBİ - 1.976 adet
2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 37,2 artarak yüzde 86,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 19,3 azalarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 44,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 65.457 adetle yüzde 68 pay,
-Dizel otomobil satışları 16.082 adetle yüzde 16,7 pay,
-Otogazlı otomobil satışları 2.083 adetle yüzde 2,2 pay aldı.
Ayrıca, 2023 yılında 2.477 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 2,6'ya çıktı. 10.096 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,5 pay sahibi oldu.
2022 yılı aynı döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 48,9 pay, 47.079 adet) oldu.
SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 68.104 adetle yüzde 70,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 28.091 adetle yüzde 29,2 pay aldı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı.