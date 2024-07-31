2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemeleri için bugün son gün.