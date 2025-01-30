2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): MTV ilk taksidi için yarın son gün, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeniden değerleme oranıyla birlikte yüzde 43,93 artan MTV ödemeleri için yarın son gün. En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıktı. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. 1 Ocak itibariyle ilk taksit ödemeleri başladı. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Yeniden değerleme oranıyla birlikte yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi 43,93 oranında arttı. 2 taksit halinde ödenen MTV'nin ik taksit ödemeleri 1 Ocak itibariyle başladı. MTV'nin ilk taksiti için yarın son gün.