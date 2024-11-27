2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- - 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL