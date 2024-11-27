2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre yeniden belirleniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 1

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. 

Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip.  Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50.

OTOMOBİL HABERLERİ

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 2

Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 3

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 4

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 5

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -  16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 6

1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 7

2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 8

2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -  53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 9

4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.698 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 10

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 11

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 12

MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI 

100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 13

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 14

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.

Elektrikli  aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 15

2024 model - 241 kW ve üstü

Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar  - 52.869 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye  kadar- - 32.299 TL

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye  kadar- - 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye  kadar- - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 16

2024 model - 121 kW-150 kW

Taşıt değeri 565 bin TL'ye  kadar- 9.673 TL

Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL

2024 model - 106 kW-120 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye  kadar- 6.448 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL

2024 model - 86 kW-105 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye  kadar- 4.091 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL

2024 model - 71 kW-85 kW

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 17

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 18

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 19
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 20
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 21
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 22
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? - 23
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