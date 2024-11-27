2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Yeni yılda MTV ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre yeniden belirleniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.
Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50.