2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları
06.01.2026 09:23
Burak Taşçı
Yeni yılın gelmesiyle birlikte 2026 model araçlar satışa çıktı. Bazı markalar fiyat güncellemelerine devam ederken 16 marka fiyatlarını açıkladı ve sadece iki tanesi 2026 model otomobil satışına başladı.
Türkiye'de otomobil satışları rekor kırmaya devam ederken distribütörler de fiyat güncellemelerine başladı. Yerli üretim yapan bazı markalar 2026 model araçları piyasaya sürmeye başlarken ithal edilen 2026 model araçların gelmesi yaklaşık 2 ay sürüyor.
16 MARKA FİYATLARI BELİRLEDİ
Faaliyet gösteren 16 marka 2026 yılı için 2025 model araçların fiyatlarını belirledi.
TOYOTA'NIN 2026 MODELİ 2025 MODELİNDEN UCUZ
Toyota kampanya yaptığı Corolla'nın giriş paketini 2025 modelde 1 milyon 750 bin liraya satarken 2026 modelini 1 milyon 650 bin liraya satmaya başladı. Yaklaşık 7 gün önce aynı aracı alanlar hem model yılından hem de fiyatından dolayı zarar etmiş durumda.
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira
Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira
Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira
Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira
Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira