2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları

06.01.2026 09:23

Burak Taşçı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte 2026 model araçlar satışa çıktı. Bazı markalar fiyat güncellemelerine devam ederken 16 marka fiyatlarını açıkladı ve sadece iki tanesi 2026 model otomobil satışına başladı.

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Anadolu Ajansı

Türkiye'de otomobil satışları rekor kırmaya devam ederken distribütörler de fiyat güncellemelerine başladı. Yerli üretim yapan bazı markalar 2026 model araçları piyasaya sürmeye başlarken ithal edilen 2026 model araçların gelmesi yaklaşık 2 ay sürüyor.

 

16 MARKA FİYATLARI BELİRLEDİ

 

Faaliyet gösteren 16 marka 2026 yılı için 2025 model araçların fiyatlarını belirledi.

TOYOTA'NIN 2026 MODELİ 2025 MODELİNDEN UCUZ 1
Anadolu Ajansı

TOYOTA'NIN 2026 MODELİ 2025 MODELİNDEN UCUZ

Toyota kampanya yaptığı Corolla'nın giriş paketini 2025 modelde 1 milyon 750 bin liraya satarken 2026 modelini 1 milyon 650 bin liraya satmaya başladı. Yaklaşık 7 gün önce aynı aracı alanlar hem model yılından hem de fiyatından dolayı zarar etmiş durumda.

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 2
Özel Kurum

Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 3
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 4
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 5
Özel Kurum

Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 6
Özel Kurum

Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 7
Özel Kurum

Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 8
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 9
Özel Kurum

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 10
Özel Kurum

Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 11
Özel Kurum

MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 12
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 13
Özel Kurum

Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 14
Özel Kurum

Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 15
Özel Kurum

KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira

 

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 16
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları 17
Özel Kurum

BYD ATTO 2 1 milyon 575 bin lira