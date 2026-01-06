2026 model otomobiller satışa çıktı, işte en ucuz sıfır otomobil fiyatları

Toyota kampanya yaptığı Corolla'nın giriş paketini 2025 modelde 1 milyon 750 bin liraya satarken 2026 modelini 1 milyon 650 bin liraya satmaya başladı. Yaklaşık 7 gün önce aynı aracı alanlar hem model yılından hem de fiyatından dolayı zarar etmiş durumda.