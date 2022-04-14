2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne

Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:13

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 1

Hızla ilerleyen elektrikli otomobil pazarı yeni markalarını da beraberinde getiriyor.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 2

2020 yılında kurulan Avusturyalı şirket Deus Automobiles bu markalardan birisi. Özel üretim elektrikli hiper otomobillerle adından söz ettirmek isteyen marka New York Fuarı'nda yeni modelini ortaya çıkardı.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 3

Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 4

Aracın ön ve arka tarafındaki 'sonsuzluk döngüsü' tasarımı iç kısımda da yer alıyor.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 5

2025 yılında müşterilere ulaştırılacağı belirtilen Vayanne, ünlü tasarım firması Italdesign ve onun Formula 1 takımının dalı olan Williams Advanced Engineering ile kurulan ortaklıkla ortaya çıkarılmış.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 6

Üretim odaklı bir konsept olarak tanımlanan modelin motorları ve teknik ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. 2200 beygir ve 1475 Nm torka sahip olan model similasyonlara göre 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 7

Firma bu gücün üretim modeline de yansıyacağını belirtirken aracın 400 kilometrelik hıza ulaşağından bahsediyor.

2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 8
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 9
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 10
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 11
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 12
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 13
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 14
2200 beygirlik elektrikli otomobil: Deus Vayanne - 15

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