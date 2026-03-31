25 bin liraya aldı, 40 katı kadar masraf yaptı. Yarım asırlık araç ilk günkü haline döndü
31.03.2026 11:13
İHA
Ordulu klasik tutkunu, yarım asırlık aracını, satın aldığı paranın 40 katı kadar masrafla adeta fabrikadan çıktığı ilk günkü haline döndürdü.
Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde faaliyet gösteren otomobil plazasının sahibi Salim Palabıyık, çocukluk hayallerini ve baba mesleğinden gelen tecrübesini yarım asırlık bir otomobilde hayata geçirdi.
20 yıldır babadan kalan mesleği kendisi devam ettirerek işini sürdüren Palabıyık, 2020 yılında şakayla karışık bir pazarlıkla devraldığı yarım asırlık klasik otomobili 6 yıl süren bakım ve onarımla adeta sıfır haline getirdi.
"HER ŞEY YENİDEN İNŞA EDİLDİ"
Restorasyon sürecinin göründüğünden çok daha zorlu olduğunu ve aracın tüm parçalarının en ince ayrıntısına kadar söküldüğünü söyleyen Salim Palabıyık, “Aracı teslim aldığımızda durumu aslında kötü değildi ancak kendi titizliğimiz gereği en küçük ayrıntısına kadar indik. Aracı sac aksamına kadar tamamen soydurarak profesyonel fırın boya süreciyle gövdesini yeniledik.” diyerek şu açıklamalarda bulundu:
“İç döşemelerde hiçbir masraftan kaçınmayarak tamamen hakiki deri kullandık ve döneminin orijinal kemik direksiyonu aracımıza dâhil ettik. 1976 model olan bu klasik aracımızı vidasından torpidosuna, aydınlatma grubundan jantlarına kadar orijinal parçalarına sadık kalarak, ruhunu bozmadan adeta yeniden inşa ettik.”
"25 BİN LİRAYA ALDIK, BİR MİLYONU AŞKIN MASRAF YAPTIK"
Aracın 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle alındığını ve 1 milyon liranın üzerinde masrafın edildiğini söyleyen Salim Palabıyık, "Bu aracı 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle bünyemize katmıştık. Ancak yenileme sürecinde hiçbir detaydan kaçınmayarak 1 milyon liranın üzerinde bir harcama ile aracımızı adeta yeniden yaptık. Parça tedarik sürecinde önceliğimiz yurt içi olsa da, bulamadığımız eksikleri yurt dışından özel olarak getirttik. Sonuç olarak tüm parçalarını orijinalliğine sadık kalarak tamamladık ve şu an aracımızda en ufak bir eksik bulunmuyor." diye konuştu.
Galerici olması sebebiyle satın alma teklifi aldığını ancak aracın "paha biçilemez" olduğunu söyleyen Palabıyık, "50 yaşındaki bir aracı bu hale getirmek; her şeyden önce sabır, sevgi ve yürek işidir. Klasik araç bizim için sadece bir ulaşım aracı değil, geçmişten günümüze taşınan kıymetli bir mirastır. Yollarda herkesin dikkatini çekiyor, insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Sürekli 'satılık mı?' Diye soruyorlar ancak biz bu nadide parçayı kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Onu bizden sonraki nesillere en değerli hatıramız olarak bırakacağız." şeklinde konuştu.
"BEN KLASİK ARAÇ AŞIĞIYIM"
Restorasyon sürecinde en büyük zorluğun usta bulmak olduğunu ve eski araçların zahmetli işçiliği nedeniyle birçok ustanın bu işe girmek istemediğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "Klasik bir aracı yeniden hayata döndürmek tarifsiz bir zevk; ancak bu yolculuğun ciddi zorlukları var. Araç yaş aldıkça ustalar bu zahmetli işe girmek istemiyor, bu da süreci büyük bir sabır ve zaman sınavına dönüştürüyor. Elbette bu seviyede bir restorasyon ciddi maliyetler ve maddi imkan da gerektiriyor. Fakat tüm bu zorluklara rağmen, bugün önüme benzer bir klasik gelse ve 'yine yapar mısın?' Diye sorsalar, gözümü kırpmadan evet derim. Ben bu klasiğe gerçekten aşığım." diyerek sözlerini tamamladı.