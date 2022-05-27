25 sene sonra garajdan çıktı

Öçgüder, aracın taliplisinin çok olduğunu ifade ederek, "Araba ile fotoğraf çekinmek isteyen çok var ben de şakaya getiriyorum ve 'her fotoğraf 10 lira diyorum', tabii ki şaka yapıyorum. Aracı almak için çok arayan oluyor ben şimdiye kadar satmayı düşünmediğim için işte bu zamana getirdik. Ben de yaşlandım artık arabaya binme şansım yok o yüzden satabilirim" ifadelerine yer verdi.