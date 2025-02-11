29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi.

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 1

29 YIL ÇOCUĞU GİBİ BAKTI

Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL HABERLERİ

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 2

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 3

Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 4

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 5

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 6
29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 7
29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 8
29 yıldır gözü gibi baktı: Vasiyeti yerine getirildi, "Murat 124" ile tabutu taşındı - 9
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