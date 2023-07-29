3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı

Almanya'dan Mısır'a giden ve binlerce otomobil taşıyan gemi Hollanda açıklarında yanmaya başlamasının üzerinden günler geçti. Gemideki 3 bin 700 araçtan 500'ünün elektrikli olduğu açıklandı. Bu elektrikli otomobillerin birinden çıktığı belirtilen yangın henüz söndürülebilmiş değil. Alevlerden kaçmak için denize atlayan mürettebattan bir kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 1

Kuzey Denizi'nde Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Çarşamba sabaha karşı çıkan yangın henüz tam olarak söndürülebilmiş değil. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 2

1 MÜRETTEBAT ÖLDÜ

Almanya’dan Mısır’a sıfır otomobilleri taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı.

Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başardı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybetti duyurulmuştu.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 3

EKİPLER GEMİYE ÇIKTI

Kurtarma ekipleri, gemideki sıcaklığın düştüğünü ve geminin daha iyi kontrol edilebilmesi için ekiplerin çekme halatlarını takabilmek için gemiye çıktığını açıkladı. 

200 metre uzunluğunda gemiyi kurtarma çalışmaları yangının tam olarka söndürülmesinden sonra başlayacak. 

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 4

3 BİN 783 ARAÇTAN 498'İ ELEKTRİKLİ

Gemi kiralama şirketi "K" Line gemide 3 bin 783 araç olduğunu ve bunların 498 adetinin elektrikli araç olduğunu belirtti. Yangının ilk başladığı anlarda gelene bilgiler gemide 25 elektrikli araç olduğu yönündeydi.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 5

BMW VE MERCEDES'TEN AÇIKLAMA

Gemiyi kiralayan şirket otomobillerin markaları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Alman üreticiler BMW ve Mercedes-Benz, gemideki kargolar arasında otomobillerin olduğunu açıkladılar.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 6

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün elektrikli araçları taşıyan gemiler için yeni önlemler hazırlığında olduğu açıklandı.

Lityum iyon (Li-Ion) pillerin benzinli araçlara yandıklarında çok yükske sıcaklıklar ürettikleri ve söndürülmelerinin de daha zor ve uzun sürdüğü belirtildi. 

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 7

Geminin batması halinde suya karışacak petrol ve araçların atıkları nedeniyle "çevresel felaket" yaşanacağı korkusu hakim. 

Gemi, Wadden Denizi'ndeki ekolojik açıdan hassas adalardan oluşan takımadaların bir parçası olan Terschelling ve Ameland'ın açıklarında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak ilan edilen ve Hollanda, Almanya ve Danimarka'yı kapsayan bölge 10 binden fazla su ve kara türüne ev sahipliği yapıyor.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 8

Ameland Belediye Başkanı Leo Pieter Stoel, çevre felaketi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Hollandalı belediye başkanı, “Gemi batarsa, her türlü kirlilik Ameland'a ve diğer Wadden Adaları'na bulaşabilir. Elbette çevresel etkilerden, Wadden bölgesinin doğası üzerindeki etkilerden her zaman korkuyoruz. Burası bir dünya mirası alanı ve içine çok tuhaf, zehirli ürünler gelirse zarar görebilir” dedi.

3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı - 9
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