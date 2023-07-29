3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı
Almanya'dan Mısır'a giden ve binlerce otomobil taşıyan gemi Hollanda açıklarında yanmaya başlamasının üzerinden günler geçti. Gemideki 3 bin 700 araçtan 500'ünün elektrikli olduğu açıklandı. Bu elektrikli otomobillerin birinden çıktığı belirtilen yangın henüz söndürülebilmiş değil. Alevlerden kaçmak için denize atlayan mürettebattan bir kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.
Kuzey Denizi'nde Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde Çarşamba sabaha karşı çıkan yangın henüz tam olarak söndürülebilmiş değil. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.