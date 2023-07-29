3 bin 700 otomobil taşıyan gemi 4 gündür yanıyor: Elektrikli otomobilden çıktı

Geminin batması halinde suya karışacak petrol ve araçların atıkları nedeniyle "çevresel felaket" yaşanacağı korkusu hakim.

Gemi, Wadden Denizi'ndeki ekolojik açıdan hassas adalardan oluşan takımadaların bir parçası olan Terschelling ve Ameland'ın açıklarında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak ilan edilen ve Hollanda, Almanya ve Danimarka'yı kapsayan bölge 10 binden fazla su ve kara türüne ev sahipliği yapıyor.