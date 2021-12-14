3 bin kilometredeki Doğan SLX 200 bin TL'ye satıldı: Çekici ile götürüldü

Haberler - İHA 14.12.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 10:49
Henüz 3 bin 482 kilometrede olan 1993 model Tofaş Doğan SLX marka otomobil internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.
Araç sahibi Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 480 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatının uygun olduğunu belirtti.
Satılık ilanını gören Muhammet Maden, aracın yeni sahibi oldu. Araç zarar görmemesi ve kilometre yapmaması için çekici yardımıyla saklanacağı otoparka götürüldü.
Araç sahibi Deniz, "Aracım 200 bin TL'ye gerçek alıcısını, kıymetini bilecek alıcısını buldu. Gerçekten de aracın değerini, kıymetini bilecek olduğunu düşündüğüm için Muhammed arkadaşımıza aracımızı 200 bin TL'ye sattım" diye konuştu.
Deniz, aracını haftada sadece bir gün hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor.
Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor. Sercan Deniz, otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini ifade etti.
Aracı satın alan Muhammed Maden, Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL’ye anlaştık ve aracı aldım. Yani değerli bir araç satın aldım Ben 95’liyim, araç 93 model. İllaki satacağım ama değeri bulununca satılır. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bir iki yıl otoparkımda saklayacağım aracı” dedi.