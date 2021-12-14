3 bin kilometredeki Doğan SLX 200 bin TL'ye satıldı: Çekici ile götürüldü

Henüz 3 bin 482 kilometrede olan 1993 model Tofaş Doğan SLX marka otomobil internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.

Araç sahibi Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 480 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatının uygun olduğunu belirtti.

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