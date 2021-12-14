30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor

Eskişehir’de baba mesleği olan motosiklet tamirciliğini devam ettiren 25 yaşındaki Enes Emiroğlu, tüm parçalarını orijinal topladığı ve gözü gibi baktığı 1992 model nostaljik motosikleti çocuklarına bırakmak istiyor. Yaklaşık 30 yıllık nostaljik motosikleti 5 buçuk ayda toplayan Enes Emiroğlu, "En ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor" dedi.

Haberler - İHA 14.12.2021 - 10:23

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 1

Eskişehir’de çocukluğundan itibaren babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği motosiklet tamirciliğini devam ettiren Enes Emiroğlu, boş zamanlarında ise satın aldığı parçalardan nostaljik motosiklet topluyor.

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 2

Son olarak üretimi duran 1992 model MZ ETZ 251 Alman motosikletini babasının yardımıyla birleştiren Enes Emiroğlu, 5 buçuk ay boyunca çalışarak hayaline ulaştı. Nostaljik motosiklet hayranlığı olduğunu belirten Emiroğlu, motoru 2 bin 700 kilometredeki aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu belirtti.

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 3

SADECE GÜNEŞLİ HAVADA BİNİYOR

Motosikletine sadece güneşli havalarda bindiğini ve çevresindekilerden büyük beğeni topladığını aktaran Emiroğlu, aracı tüm orijinalliğiyle çocuklarına bırakmak istiyor.

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 4

Zaman buldukça nostaljik motosikletler toplamaya devam edeceğini belirten Enes Emiroğlu, “2000 yılında Türkiye’de üretimi durduruldu. Şu anda koleksiyoncuların elinde bulunuyor. Kasım 2019’da başlamıştık, tamamlanması 5 buçuk ayımızı aldı. Nasip olursa çocuklarıma bırakmayı planlıyorum" diye konuştu.

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 5

“EN UFAK BİR ÇİZİKTE BİLE İÇİMİZ CIZ EDEBİLİYOR”

Motosikletini özenle sakladığını ve sadece güneşli havalarda keyfî kullandığını söyleyen Enes Emiroğlu, "Çarşıya gittiğim zaman birçok kişi fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durum benim de hoşuma gidiyor. Dükkânıma ziyarete gelip, motorum hakkında konuşanlar oluyor. ‘Enes motoru çıkart da sesini duyalım’ diyen insanlar oluyor. Nazar olduğu için en ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor. Sadece güneşli havalarda ve pazar günleri çıkartıp, mahallede tur attıktan sonra temizleyerek yerine koyuyorum” dedi.

30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 6
30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 7
30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 8
30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 9
30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor - 10

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