30 yıllık nostaljik motosiklet: Sadece güneşli havalarda biniyor

“EN UFAK BİR ÇİZİKTE BİLE İÇİMİZ CIZ EDEBİLİYOR”

Motosikletini özenle sakladığını ve sadece güneşli havalarda keyfî kullandığını söyleyen Enes Emiroğlu, "Çarşıya gittiğim zaman birçok kişi fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durum benim de hoşuma gidiyor. Dükkânıma ziyarete gelip, motorum hakkında konuşanlar oluyor. ‘Enes motoru çıkart da sesini duyalım’ diyen insanlar oluyor. Nazar olduğu için en ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor. Sadece güneşli havalarda ve pazar günleri çıkartıp, mahallede tur attıktan sonra temizleyerek yerine koyuyorum” dedi.