35 yaşındaki Renault'a elektrik
Eskişehir'de 21 yaşındaki genç 30 bin liraya aldığı 1988 model otomobili elektrikli araca dönüştürdü. Toplamda 200 bin liraya mal olan aracın 100 kilometrede 10 lira harcadığını belirten genç, "Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir." dedi.
Eskişehir’de bir genç, 35 yaşındaki Renault marka otomobili elektrikli araca çevirdi.
Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.