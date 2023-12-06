35 yaşındaki Renault'a elektrik

Eskişehir'de 21 yaşındaki genç 30 bin liraya aldığı 1988 model otomobili elektrikli araca dönüştürdü. Toplamda 200 bin liraya mal olan aracın 100 kilometrede 10 lira harcadığını belirten genç, "Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir." dedi.

35 yaşındaki Renault'a elektrik - 1

Eskişehir’de bir genç, 35 yaşındaki Renault marka otomobili elektrikli araca çevirdi.

Sivrihisar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Kaya, 2 yıl önce elektrikli araç yapmaya karar verdi. Projesi için 1988 model motoru çalışmayan bir otomobili 30 bin TL’ye satın alan Kaya, simit fırını işleten babası Erkan Kaya ile çalışmalara başladı.

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35 yaşındaki Renault'a elektrik - 2

Sipariş verdiği elektrikli motor ve bataryaları araca takan Emirhan Kaya, daha sonra deneme sürüşlerini yaptı. Kaya, 3 ay sonunda elektrikli aracını aktif olarak kullanmaya başladı.

35 yaşındaki Renault'a elektrik - 3

1.5 yıldır trafiğin sakin veya kapalı olduğu noktalarda aracını kullanan Kaya, çevresinden ve sosyal medyadan olumlu yorumlar aldığını söyledi.

35 yaşındaki Renault'a elektrik - 4

Kaya'nın verdiği bilgiye göre; araç fiyatıyla birlikte 200 bin liraya mal olan araç 1 kilometrede 10 kuruş (100 km'de 10 lira) elektrik harcıyor. Bataryalar ise 20 liraya doluyor.

35 yaşındaki Renault'a elektrik - 5

Emirhan Kaya'nın şimdiki hedefi ise yüksek modelli bir aracı elektrikliye çevirmek. Bu aracın kendisi için bir deneme olduğunu söyleyen Kaya, "Bundan sonraki projemde de 2020 ile 2023 model arasında bir araç kullanacağım. Başlıyoruz artık yeni araçlar yapacağım. Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir." dedi.

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