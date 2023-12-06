35 yaşındaki Renault'a elektrik

Emirhan Kaya'nın şimdiki hedefi ise yüksek modelli bir aracı elektrikliye çevirmek. Bu aracın kendisi için bir deneme olduğunu söyleyen Kaya, "Bundan sonraki projemde de 2020 ile 2023 model arasında bir araç kullanacağım. Başlıyoruz artık yeni araçlar yapacağım. Yeni projeler içi sponsor desteğine ihtiyacım olabilir." dedi.