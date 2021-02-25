4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı

Çin'de, 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli aracın satışları Tesla'nın pahalı araçlarını geride bıraktı. SAIC'in Hong Guang Mini model aracının dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olduğu tahmin ediliyor.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 11:35

4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 1

ABD'li General Motors'la ortak olan SAIC'in ürettiği Hong Guang Mini adlı araç Ocak ayında, Tesla'nın satışlarını ikiye katladı.

4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 2

2020'nin 2. yarısında Hong Guang Çin'de 112 bin adet satarak Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu.

BBC'de yer alan habere göre, Ocak ayında 25 bin 778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hong Guang'ın dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan 2. elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor.

4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 3

500 DOLAR FARKLA KLİMA

SAIC'in "Halkın ulaşım aracı" olarak pazarladığı modelde, müşterilerilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor.

China Market Research Group (Çin Pazar Araştırma Grubu) Direktörü Shaun Rein, "Çin hükümeti hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi. Ucuz segmentte Hong Guang ve lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor" dedi.
4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 4

Hong Guang Mini'nin giriş modeli saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor ve sıkışık da olsa dört kişinin seyahatine olanak sağlıyor.

4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 5

PETROLLE ÇALIŞAN ARAÇLARA PLAKA ZORLUĞU

Çin hükümeti elektrikli araçları yaygınlaştırmak için bu araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor. Ülkedeki pek çok kentte petrolle çalışan araçlara plaka çıkartabilmek aylar, hatta yıllar alabiliyor.
4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katladı - 6

ÇİN DIŞINDA DA SATIŞI GÜNDEMDE

Basına yansıyan haberlerde Letonyalı bir otomobil şirketi aracın Avrupa versiyonunu üretmek istiyor.

Fakat AB'nin çevre düzenlemeleri nedeniyle bu versiyonun satış fiyatının iki katı olacağı tahmin ediliyor.

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