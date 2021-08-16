400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera

Bu hız canavarı son olarak DragTimes isimli bir kalanda yeni rekora imza attı.

Rimac Neveda, Kaliforniya’daki Famoso pistinde yapılan testte ‘seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç’ unvanını eline geçirdi.

Burada asıl dikkat çeken ise rekor sırasında hava sıcaklığı, lastikler gibi ideal şartların sağlanmamış olması. Bu gibi faktörler de ortadan kaldırıldığında Nevera’nın rekorunu daha ileriye taşıyabileceği belirtiliyor.