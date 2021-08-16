400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera
Son dönemlerin adından sıkça söz ettiren markalarından biri olan Rimac'ın Nevera modeli yeni bir rekora imza attı. Araç 400 metreyi sadece 8.58 saniyede tamamladı. Bunu yaparken de 0'dan 100'e sadece 1,9 saniyede ulaştı.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 10:31
Hırvatistanlı spor otomobil üreticisi Rimac uzun süredir Neveda modeliyle adından söz ettiriyor.
1914 beygir gücündeki araç saatte 415 kilometrelik bir maksimum hıza sahip.
Bu hız canavarı son olarak DragTimes isimli bir kalanda yeni rekora imza attı.
Rimac Neveda, Kaliforniya’daki Famoso pistinde yapılan testte ‘seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç’ unvanını eline geçirdi.
Neveda 400 metreyi 8,58 saniyede geçerken, sıfırdan yüze de yalnızca 1,90 saniyede ulaştı.
Burada asıl dikkat çeken ise rekor sırasında hava sıcaklığı, lastikler gibi ideal şartların sağlanmamış olması. Bu gibi faktörler de ortadan kaldırıldığında Nevera’nın rekorunu daha ileriye taşıyabileceği belirtiliyor.
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