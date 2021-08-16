400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera

Son dönemlerin adından sıkça söz ettiren markalarından biri olan Rimac'ın Nevera modeli yeni bir rekora imza attı. Araç 400 metreyi sadece 8.58 saniyede tamamladı. Bunu yaparken de 0'dan 100'e sadece 1,9 saniyede ulaştı.

ntv.com.tr 16.08.2021 - 10:31

400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 1
Hırvatistanlı spor otomobil üreticisi Rimac uzun süredir Neveda modeliyle adından söz ettiriyor.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 2
1914 beygir gücündeki araç saatte 415 kilometrelik bir maksimum hıza sahip.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 3
Bu hız canavarı son olarak DragTimes isimli bir kalanda yeni rekora imza attı.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 4
Rimac Neveda, Kaliforniya’daki Famoso pistinde yapılan testte ‘seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç’ unvanını eline geçirdi.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 5
Neveda 400 metreyi 8,58 saniyede geçerken, sıfırdan yüze de yalnızca 1,90 saniyede ulaştı.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 6
Burada asıl dikkat çeken ise rekor sırasında hava sıcaklığı, lastikler gibi ideal şartların sağlanmamış olması. Bu gibi faktörler de ortadan kaldırıldığında Nevera’nın rekorunu daha ileriye taşıyabileceği belirtiliyor.
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 7
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 8
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 9
400 metreyi 8,58 saniyede tamamladı: Dünyanın en hızlısı Rimac Nevera - 10

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