44 yıldır garajda sakladı: Fiat lisanslı Zastava 15 bin Euro'ya satıldı
Karabük'te tam 44 yıldır bir garajda muhafaza edilen Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobil, 15 bin Euro'ya satıldı. El değiştirilen otomobil, bakımının ardından fuarlarda sergilenecek.
Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda, çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı.
Yugoslavya'da polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildikten sonra birkaç kez kullanılıp garaja çekildi.
Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu.