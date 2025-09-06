44 yıldır garajda sakladı: Fiat lisanslı Zastava 15 bin Euro'ya satıldı

"FUARLARDA SERGİLENECEK"

Aracın yeni sahibi Muhammet Kaya ise 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu ve 15 bin Euro bedelle aracı satın aldığını kaydetti.

Zastava 1100'ün fuarlarda sergileneceğinin altını çizen Kaya, "Şu an görünen masraf en az 5 bin Euro. Ondan sonra iki üç fuar için söz aldık. İnşallah muayeneye gittikten sonra İstanbul'daki fuara girecek. Hedefimiz aracı yurt dışındaki fuarlara çıkarmak. Oradan sonra da hatıra olarak, tezgahımızda duracak." diye konuştu.