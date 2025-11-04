Özel Kurum

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.



T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.