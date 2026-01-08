471 bin liraya sıfır Togg. Kampanya başladı, işte sıfır faizli krediler
08.01.2026 09:26
Burak Taşçı
Togg 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu ve 471 bin lira ödeyene sıfır Togg T10F satmaya başladı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla tamamladı. Neredeyse tamamına yakın kredi kampanyaları duyuran Togg, 2026 yılına da kampanyayla başladı.
Avrupa'nın en güvenli otomobilleri arasında yer alan ve Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Togg T10X ve T10F'in kredi kampanyasının detayları belli oldu.
SINIRLI SAYIDA T10F İÇİN GEÇERLİ YÜZDE 0 FAİZ
Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 50 bin lira oluyor.
Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajıyla aylık 69 bin 4 lira taksitle kredi veriliyor.
T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,38 faiz oranı ve aylık ödemesi 68 bin 455 lira oluyor.
T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,42 oranında faiz oranı sunuluyor ve 52 bin 847 liradan satılıyor.
KURUMSAL KULLANICILARA KREDİ MİKTARI ARTIYOR
Kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi çıkıyor. T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 50 bin lira aylık ödemeyle kredi veriliyor.
T10F V2 ve T10F 4More için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,72 faiz oranı ve 73 bin 212 lira aylık ödeme ortaya çıkıyor.
T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 faiz oranı sunuluyor ve aylık ödemesi 50 bin 389 lira oluyor.
T10X İÇİN DE AVANTAJLI KAMPANYA VAR
Bireysel kullanıcılar için T10X V2 için 400 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 33 bin 334 lira ödeme, T10X 4More için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle 50 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,38 faiz oranıyla 68 bin 455 lira aylık ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,42 oranında faiz ve 52 bin 847 lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 faiz oranıyla 69 bin 4 lira taksit imkanı sunuluyor.
KURUMSAL KULLANICILARA DA KREDİ İMKANI
T10X için kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi çıkıyor. T10X V2 için 400 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme, T10X 4More için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 50 bin lira aylık ödeme, T10X V2 ve T10X 4More için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,72 faiz oranıyla 73 bin 212 lira aylık ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 faiz oranı ve aylık 50 bin 389 liralık aylık ödeme avantajı sunuluyor.
FİYATLAR NE DURUMDA?
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 180 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 178 bin liradan satışa sunuluyor.
T10F için fiyatlar V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 886 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 196 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More 3 milyon 178 bin liradan satılıyor.
TAŞIT KREDİLERİ NASIL KULLANDIRILIYOR?
Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde, 0 km taşıt kredileri için aracın nihai fatura değeri, 0 - 400.000 TL aralığında olan için azami yüzde 70’i, 400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami yüzde 50’si, 800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami yüzde 30’u, 1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami yüzde 20’si kadar taşıt kredisi kullandırılıyor.