471 bin liraya sıfır Togg. Kampanya başladı, işte sıfır faizli krediler

Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 50 bin lira oluyor.

Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajıyla aylık 69 bin 4 lira taksitle kredi veriliyor.