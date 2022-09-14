48 yaşında ama ilk günkü gibi

Sivaslı Metin Şahin'in 7 yıl önce 15 bin euro'ya aldığı Volkswagen marka klasik otomobili ilk günkü halini koruyor. 500 bin liralık teklifi geri çeviren Şahin, aracını torunlarına hatıra olarak bırakmak istiyor.

Haberler - İHA 14.09.2022 - 12:43

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Sivas’ta yaşayan Metin Şahin, Türkiye’de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor.

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Sivas'ta yaşayan Metin Şahin'in 7 yıl önce 15 bin euro’ya satın aldığı 1974 model Volkswagen K70L marka otomobil ilk günkü halini koruyor.

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Lüks bir araç almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, araca sadece güzel havalarda biniyor. Film çekimlerinde kullanılması teklifi de alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL'lik satış teklifi geri çevirdi.

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Aracı torunlarına miras bırakmayı düşünen Şahin, aracının Türkiye’de tek olduğunu söyledi.

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Aracını güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin, ”Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana euro olarak fiyat verdi. Bende 15 bin euro’ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi" dedi.

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Kapalı garajda tuttuğu aracını sadece güzel havalarda çıkardığını söyleyen Şahin, "Çocuklarıma vasiyette bulundum. Arabayı satmayı düşünmüyorum, Bu aracı torunlarıma benden hatıra olarak bırakacağım. 3 yıl önce 500 bin Türk lirasına almak istediler, filmlerde yer verelim dediler ancak ben hiç birine sıcak bakmadım" diye konuştu.

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