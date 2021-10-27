5. nesil Range Rover tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 10:42
Aracın motor seçenekleri arasında ise altı ve sekiz silindirli motorların mild-hybrid ve şarj edilebilir hibrit kombinasyonları yer alıyor.
Giriş seviyesinde kullanılan 3.0 litrelik altı silindirli motor benzinli-mild hybrid ve dizel olarak tercih edilebiliyor. Bu versiyon 395 beygirlik güç ve 550 Nm tork değerlerindeki gücüyle 0'dan 100'e 6 saniyenin altında ulaşabiliyor.
Dizelde ise 296 ve 345 beygirlik iki seçenek bulunuyor.
Fabrika verisi olarak 100 kilometre saf elektrik menzili sunan şarj edilebilir hibrit modelleri gerçek kullanımda 80 kilometreyi garanti ediyor.
Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda da 3.0 litrelik V6 benzinli motor standart olarak geliyor. Elektrik tarafında ise 38,2 kWh’lik bataryadan güç alan 105 kW'lık motor yer alıyor.
Bu batarya 50 kW'lık hızlı şarj noktalarından 1 saatten kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.
Aracın P510e versiyonu 0'dan 100'e hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.