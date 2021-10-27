5. nesil Range Rover tanıtıldı

Haftalarda sızdırılan görsellerle gündemde olan yeni nesil Range Rover tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 10:42

5. nesil Range Rover tanıtıldı - 1
SUV segmentinin ilk tremsilcilerinden olan Range Rover'ın 5. nesli tanıtıldı.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 2
Yeni nesil Range Rover MLA-Flex adı verilen ve ağırlığı azlatması için tasarlanan platform üzerinde yükselecek.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 3
İki farklı gövde tipiyle satışa sunulacak modelin standart gövdesinde 5.05, LWB versiyonu ise 5.25 metre uzunluğa sahip.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 4
Tasarımında eskiye sadık kalan yeni Range Rover daha yumuşak hatlara kavuşmuş. Araç bu sayede sürtünme katsayısını da 0.30'a indirmiş.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 5
Aracın asıl değişimi arka kısmında yaşanmış. Eskisi gibi yine iki parça olarak açılan bagaj kısmı 725 litrelik bir hacim sunuyor.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 6
Aracın kabininde ise daha minimalist bir tasarıma yer verilmiş. Kabinde 13.1 inçlik mültimedya ekranı ve 13.7 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 7
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 8
Pandemi ile birlikte araçlarda görmeye başladığımız kabin içi temiz hava yönetimi burada  da kullanılıyor. Marka Covid başta olmak üzere virüs ve bakterilerin içeriye sızmaması için üst seviye bir teknolojiden faydalanıyor.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 9
Araçta 7 cihazın aynı anda bağlanabildiği Wi-Fi desteği bulunuyor. Araç içi güncellemeler uzaktan erişimle yapılabilecek.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 10
Aktif gürültü önleme teknolojisiyle birlikte gelen Meridian ses sistemi, araç dışından uzaktan park etme, direksiyona müdahale edebilen adaptif hız sabitleyici, 500 metreye kadar aydınlatabilen yeni far teknolojisi, 48V elektrik destekli bağımsız süspansiyon yeni nesil Range Rover'da dikkat çeken diğer özellikler.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 11

Aracın motor seçenekleri arasında ise altı ve sekiz silindirli motorların mild-hybrid ve şarj edilebilir hibrit kombinasyonları yer alıyor. 

Giriş seviyesinde kullanılan 3.0 litrelik altı silindirli motor benzinli-mild hybrid ve dizel olarak tercih edilebiliyor. Bu versiyon 395 beygirlik güç ve 550 Nm tork değerlerindeki gücüyle 0'dan 100'e 6 saniyenin altında ulaşabiliyor.  

Dizelde ise 296 ve 345 beygirlik iki seçenek bulunuyor. 

5. nesil Range Rover tanıtıldı - 12

Fabrika verisi olarak 100 kilometre saf elektrik menzili sunan şarj edilebilir hibrit modelleri gerçek kullanımda 80 kilometreyi garanti ediyor. 

Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda da 3.0 litrelik V6 benzinli motor standart olarak geliyor. Elektrik tarafında ise 38,2 kWh’lik bataryadan güç alan 105 kW'lık motor yer alıyor. 

5. nesil Range Rover tanıtıldı - 13

Bu batarya 50 kW'lık hızlı şarj noktalarından 1 saatten kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. 

Aracın P510e versiyonu 0'dan 100'e  hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor. 

5. nesil Range Rover tanıtıldı - 14
Aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun 2024 yılında karşımıza çıkacağı tanıtımla birlikte açıklandı.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 15
Elektrik gücü kullanmayan tek versşyon olan P530'da çift turbolu bir V8 motor konumlanıyor.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 16
SE, HSE, Autobiography ve First Edition olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak.
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 17
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 18
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 19
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 20
5. nesil Range Rover tanıtıldı - 21
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