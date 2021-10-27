5. nesil Range Rover tanıtıldı

Aracın motor seçenekleri arasında ise altı ve sekiz silindirli motorların mild-hybrid ve şarj edilebilir hibrit kombinasyonları yer alıyor.

Giriş seviyesinde kullanılan 3.0 litrelik altı silindirli motor benzinli-mild hybrid ve dizel olarak tercih edilebiliyor. Bu versiyon 395 beygirlik güç ve 550 Nm tork değerlerindeki gücüyle 0'dan 100'e 6 saniyenin altında ulaşabiliyor.

Dizelde ise 296 ve 345 beygirlik iki seçenek bulunuyor.