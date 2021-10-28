5. nesil Range Rover tanıtıldı: Türkiye fiyatı belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 09:25 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 09:26
SUV segmentinin ilk tremsilcilerinden olan Range Rover'ın 5. nesli tanıtıldı.
Tanıtımın ardından aracın Türkiye fiyatları da belli oldu.
Aracın giriş seviyesi SWB HSE modeli 5.468.425 TL'den satılırken, SWB FIRST EDITION3.0 D350 modeli 6.084.819 TL'den satışa çıktı.
Yeni Range Rover'ın uzun versiyonu LWB AUTOBIOGRAPHY3.0 D350 modeli 6.062.805 TL'den, FIRST EDITION paketi ise 6.172.875 TL'den satılıyor.
Yeni nesil Range Rover MLA-Flex adı verilen ve ağırlığı azlatması için tasarlanan platform üzerinde yükselecek.
İki farklı gövde tipiyle satışa sunulacak modelin standart gövdesinde 5.05, LWB versiyonu ise 5.25 metre uzunluğa sahip.
Tasarımında eskiye sadık kalan yeni Range Rover daha yumuşak hatlara kavuşmuş. Araç bu sayede sürtünme katsayısını da 0.30'a indirmiş.
Aracın asıl değişimi arka kısmında yaşanmış. Eskisi gibi yine iki parça olarak açılan bagaj kısmı 725 litrelik bir hacim sunuyor.
Aracın kabininde ise daha minimalist bir tasarıma yer verilmiş. Kabinde 13.1 inçlik mültimedya ekranı ve 13.7 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor.
Pandemi ile birlikte araçlarda görmeye başladığımız kabin içi temiz hava yönetimi burada da kullanılıyor. Marka Covid başta olmak üzere virüs ve bakterilerin içeriye sızmaması için üst seviye bir teknolojiden faydalanıyor.
Araçta 7 cihazın aynı anda bağlanabildiği Wi-Fi desteği bulunuyor. Araç içi güncellemeler uzaktan erişimle yapılabilecek.
Aktif gürültü önleme teknolojisiyle birlikte gelen Meridian ses sistemi, araç dışından uzaktan park etme, direksiyona müdahale edebilen adaptif hız sabitleyici, 500 metreye kadar aydınlatabilen yeni far teknolojisi, 48V elektrik destekli bağımsız süspansiyon yeni nesil Range Rover'da dikkat çeken diğer özellikler.
Aracın motor seçenekleri arasında ise altı ve sekiz silindirli motorların mild-hybrid ve şarj edilebilir hibrit kombinasyonları yer alıyor.
Giriş seviyesinde kullanılan 3.0 litrelik altı silindirli motor benzinli-mild hybrid ve dizel olarak tercih edilebiliyor. Bu versiyon 395 beygirlik güç ve 550 Nm tork değerlerindeki gücüyle 0'dan 100'e 6 saniyenin altında ulaşabiliyor.
Dizelde ise 296 ve 345 beygirlik iki seçenek bulunuyor.
Fabrika verisi olarak 100 kilometre saf elektrik menzili sunan şarj edilebilir hibrit modelleri gerçek kullanımda 80 kilometreyi garanti ediyor.
Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda da 3.0 litrelik V6 benzinli motor standart olarak geliyor. Elektrik tarafında ise 38,2 kWh’lik bataryadan güç alan 105 kW'lık motor yer alıyor.
Bu batarya 50 kW'lık hızlı şarj noktalarından 1 saatten kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.
Aracın P510e versiyonu 0'dan 100'e hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.
Aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun 2024 yılında karşımıza çıkacağı tanıtımla birlikte açıklandı.
Elektrik gücü kullanmayan tek versşyon olan P530'da çift turbolu bir V8 motor konumlanıyor.
SE, HSE, Autobiography ve First Edition olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak.