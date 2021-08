60 milyon araç mezarlığında çürüyor

Her geçen gün icralık araç sayısının arttığına dikkat çeken işletme sahibi Ömer Ertan, “Elazığ ilinde Hicret Mahallesinde Yediemin olarak faaliyet göstermekteyiz. Burada yaklaşık 400 aracımız mevcut. Her geçen gün bu araç sayıları artmakta. Aşırı derecede icralık araçlar çoğalmakta. Her geçen gün yerimiz daralmaktadır, yer sıkıntısı çekmekteyiz" dedi.