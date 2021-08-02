60 milyon araç mezarlığında çürüyor

Elazığ’da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Havadan çekilen görüntüsü ile Hollywood filmlerini anımsatan yaklaşık 60 milyon lira değerinde 400 araç arasındaki lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekiyor.
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İHA 02.08.2021 - 11:53| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 11:55
Elazığ’ın Hicret Mahallesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.
Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.
Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 60 milyon değerinde 400 araç bulunuyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan da, ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor.
Her geçen gün icralık araç sayısının arttığına dikkat çeken işletme sahibi Ömer Ertan, “Elazığ ilinde Hicret Mahallesinde Yediemin olarak faaliyet göstermekteyiz. Burada yaklaşık 400 aracımız mevcut. Her geçen gün bu araç sayıları artmakta. Aşırı derecede icralık araçlar çoğalmakta. Her geçen gün yerimiz daralmaktadır, yer sıkıntısı çekmekteyiz" dedi.
“HALKANIN EN BÜYÜK ÇARKI BURADADIR”
Çürümeye terk edilen araçların tekrardan ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiren Ertan, "Burada genelde kazalı, ehliyetsiz, sigortasız, yanlış park ve daha çok olan icralık araçlar mevcuttur. Gerçekten araba mezarlığı oluyor. Her geçen gün bu mezarlıktaki sayılar artıyor. Buradan çıkan bir araç vergilerini ödeyecek, araç muayenesini ve sigortasını yapacak, benzin alacak, oradan tamirciye gidecek ve tamirci kazanacak. Bir çark dönmeye başlayacak, bununla beraber diğer çarklar da dönmeye başlayacak. Bu küçük bir çark olarak görünüyor ama halkanın en büyük çarkı buradadır” diye konuştu.
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