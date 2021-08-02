60 milyon araç mezarlığında çürüyor

“HALKANIN EN BÜYÜK ÇARKI BURADADIR” Çürümeye terk edilen araçların tekrardan ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiren Ertan, "Burada genelde kazalı, ehliyetsiz, sigortasız, yanlış park ve daha çok olan icralık araçlar mevcuttur. Gerçekten araba mezarlığı oluyor. Her geçen gün bu mezarlıktaki sayılar artıyor. Buradan çıkan bir araç vergilerini ödeyecek, araç muayenesini ve sigortasını yapacak, benzin alacak, oradan tamirciye gidecek ve tamirci kazanacak. Bir çark dönmeye başlayacak, bununla beraber diğer çarklar da dönmeye başlayacak. Bu küçük bir çark olarak görünüyor ama halkanın en büyük çarkı buradadır” diye konuştu.