620 beygirlik Ferrari Roma tanıtıldı

İtalyan otomotiv devi Ferrari yeni modeli Roma'yı tanıttı.
Maranello, Modena ve Portofino gibi şehirlerin ardından Roma, Ferrari'nin son durağı oldu.
Roma, Ferrari'nin 3.9 litrelik çift turbolu V8 motorunu kullanarak 620 beygir güç ve 760 Nm tork üretiyor. Araç bu gücü, 8 ileri vitesli çift kavramalı bir şanzıman ile aktarıyor.
Ferrari'nin açıkladığı verilere göre 0'dan 100'e hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabiliyor. 200 km hıza ise sadece 9.3 saniyede ulaşabilen araç, 320 km/s'i aşan maksimum hıza erişebiliyor.
Toplamda 1.472 kilogram olan otomobil Portofino’ya göre 80 kilogram daha iyileştirilmiş.