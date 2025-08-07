7 milyon lira krediye sıfır faiz... Otomobilde avantajları kaçırmayın

BMW Elektrikli i5 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW Elektrikli i5 Touring 2 milyon liraya 6 ay yüzde sıfır faiz, 2 milyon liraya 12 ay vade, yüzde 1.89 faiz, 2 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW Elektrikli i5 M60 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW i7 7 milyon liraya 6 ay vade yüzde 0 faiz, 7 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 7 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW i7 M70 5 milyon liraya 6 ay vade yüzde 0 faiz, 5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW iX1 2 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW iX2 1.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW iX 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW iX M70 xDrive 1 milyon 750 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 750 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 750 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 1 Serisie 1 milyon 250 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 250 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 250 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 2 Serisi Gram Coupe 1 milyon 750 bin liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 1 milyon 750 bin liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 1 milyon 750 bin liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 3 Serisi 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 4 Serisi 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 4 serisi Gram Coupe 3.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 3.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 3.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 4 Serisi Cabrio 2.5 milyon liraya 6 ay vade yüzde sıfır faiz, 2.5 milyon liraya 12 ay vade yüzde 1.89 faiz, 2.5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW 5 Serisi 4 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 4 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 4 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz
BMW E7 Serisi 5 milyon liraya 6 ay vade, yüzde sıfır faiz, 5 milyon liraya 12 ay bade yüzde 1.89 faiz, 5 milyon liraya 24 ay vade yüzde 2.99 faiz