7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi. Otomobil kampanyaları başladı

Togg T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.

Togg T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.