70’inci yıla özel Porsche 911 Speedster Concept
ntv.com.tr
Porsche, 70. yılını kutlamak için mükemmel bir hediye buldu: 911 Speedster Concept. Yeni konsept otomobil, 8 Haziran 1948’de üretilen ilk Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster modeli ile günümüzün Porsche modelleri arasında bir köprü kuruyor.
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Safkan ruhu ve tarihsel çizgisinden sapmayan 911 Speedster konsepti, Stuttgart merkezli spor otomobil markasının özünü en açık ve net biçimde yansıtıyor. Otomobilin en dikkat çeken özelliği safkan bir sürüş deneyimi sunması. Bu konsept çalışmanın çift renkli gövdesinin altında yatan sürüş teknolojisi mevcut GT modellerinden geliyor. 911 GT2 RS ve son çıkan GT3 RS modellerinin doğduğu Porsche Motor Sporları Merkezi’nde geliştirilen 911 Speedster Concept, dünya prömiyerini Porsche spor otomobillerinin 70. Yılı kutlamaları kapsamında Zuffenhausen’de yaptı.
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2Her ne kadar modelin 2019 yılına kadar satışa sunulmama ihtimali olsa da bu konsept potansiyel bir seri üretim versiyonunun nasıl olabileceğine dair bir fikir veriyor. Seri üretimle ilgili karar ise önümüzdeki aylarda verilecek.
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911 Speedster Concept modelinin sahip olduğu özellikler arasında daha kısa çerçeve uzunluğuna sahip ve daha eğimli bir ön cam ve buna paralel olarak küçültülmüş yan camlar yer alıyor. Otomobil sahip olduğu alçak flyline ile atalarından olan Porsche 356 1500 Speedster gibi modellerde görmeye alışık olduğumuz o toplu görünüme bürünüyor. 1988 model 911 Speedster’dan bu yana gelenekselleşmiş bir tasarım çizgisi olan “çift bombe” tasarımına sahip ve karbon fiberden yapılmış olan özel arka kapak, devrilme koruma yapısını kaplıyor ve ön koltukların arkasında birleşiyor. ‘Bombelerin’ arasında yer alan kontrast siyah renkteki hava kanatçıkları otomobile aerodinamik bir dokunuş katarken şeffaf Plexiglas rüzgâr önleyiciye işlenmiş olan ‘Porsche 70 yaşında’ logosu ise markanın geçmişini ön plana çıkarıyor.
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SPEEDSTER FELSEFESİNİN ANA İLKESİ HAFİFLİKTarihe adını yazdırmış olan modelin orijinalinde olduğu gibi 911 Speedster Concept’te de açılır tavan yerine hafif bir otomobil tentesi bulunuyor. Sekiz adet Tenax çıtçıtı ile tutturulan tente, otomobil park halindeyken iç mekânı yağmurdan koruyor. Speedster felsefesinin hafiflik ilkesi iç mekânda da kendini gösteriyor; otomobilde navigasyon, radyo ve klima sistemi bulunmuyor. Karbon fiberden yapılmış olan yarış koltukları ve Cognac 356’da bulunan açık kahverengi Aniline deri kaplaması otomobilin artık bir klasik olan atalarına gönderme yapıyor.
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Her ne kadar kanatlar, ön kaput ve arka kapak hafif kompozit karbon fiber materyallerden yapılmış da olsa, konsept otomobilin sahip olduğu geniş gövde tasarımı 911 Carrera 4 Cabriolet modelinden geliyor. Otomobilde kullanılan geleneksel GT Gümüşü ve GT Beyazı renkleri Porsche’nin ilk çıkan yarış otomobillerine atıfta bulunuyor. Ön kaputun ortasında yer alan 1950 tarzı merkezi yakıt deposu kapağı, Talbot şeklindeki klasik yan aynalar ve ana farların kendine has tasarımı gibi özellikler markanın geçmişinden gelen tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor. Far kapaklarının yüzeyinde yer alan saydam ve opak bölgeler bir ışık geçişi etkisi yaratırken aynı zamanda Porsche’nin motor sporlarındaki ilk yıllarında sıkça rastlanan far tasarımına bir gönderme yapıyor
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6O yıllarda farları küçük taş parçalarından korumak ve camın kırılmasını önlemek için yarışlardan önce orijinal farlar bantlanırdı. Otomobilin geniş B-sütunlarında ve arka bölümünde gövdeye işlenmiş altın kaplamalı Speedster yazısı bulunuyor.
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YONCA YAPRAKLI JANTLAR
911 Speedster Concept’in kaputunun altında en son teknoloji parçalar yer alıyor. 911 GT3’ten alınan şasiyi görsel olarak tamamlayan Fuchs tasarımlı 21-inç göz alıcı jantlarda ise yonca yaprağı detayları parlak cilasıyla etkileyici bir kontrast oluşturuyor. Bu jantlar ise merkezi kilitleme mekanizması ile ilk defa üretiliyor. GT geliştirme personeli ise otomobilin egzoz sistemini titanyum egzoz boruları ile taçlandırırken, gücünü altı ileri vitesli manuel şanzımanla aktaran bir çekiş sistemini de otomobilin kalbine yerleştiriyor. Minimalist yaklaşıma sahip konseptin altı silindirli yatık motoru 500 hp’nin üzerinde güç üretiyor ve dakikada 9.000 devri görüyor.