70’inci yıla özel Porsche 911 Speedster Concept

911 Speedster Concept modelinin sahip olduğu özellikler arasında daha kısa çerçeve uzunluğuna sahip ve daha eğimli bir ön cam ve buna paralel olarak küçültülmüş yan camlar yer alıyor. Otomobil sahip olduğu alçak flyline ile atalarından olan Porsche 356 1500 Speedster gibi modellerde görmeye alışık olduğumuz o toplu görünüme bürünüyor. 1988 model 911 Speedster’dan bu yana gelenekselleşmiş bir tasarım çizgisi olan “çift bombe” tasarımına sahip ve karbon fiberden yapılmış olan özel arka kapak, devrilme koruma yapısını kaplıyor ve ön koltukların arkasında birleşiyor. ‘Bombelerin’ arasında yer alan kontrast siyah renkteki hava kanatçıkları otomobile aerodinamik bir dokunuş katarken şeffaf Plexiglas rüzgâr önleyiciye işlenmiş olan ‘Porsche 70 yaşında’ logosu ise markanın geçmişini ön plana çıkarıyor.