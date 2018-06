70’inci yıla özel Porsche 911 Speedster Concept

Her ne kadar kanatlar, ön kaput ve arka kapak hafif kompozit karbon fiber materyallerden yapılmış da olsa, konsept otomobilin sahip olduğu geniş gövde tasarımı 911 Carrera 4 Cabriolet modelinden geliyor. Otomobilde kullanılan geleneksel GT Gümüşü ve GT Beyazı renkleri Porsche’nin ilk çıkan yarış otomobillerine atıfta bulunuyor. Ön kaputun ortasında yer alan 1950 tarzı merkezi yakıt deposu kapağı, Talbot şeklindeki klasik yan aynalar ve ana farların kendine has tasarımı gibi özellikler markanın geçmişinden gelen tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor. Far kapaklarının yüzeyinde yer alan saydam ve opak bölgeler bir ışık geçişi etkisi yaratırken aynı zamanda Porsche’nin motor sporlarındaki ilk yıllarında sıkça rastlanan far tasarımına bir gönderme yapıyor