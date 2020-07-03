80'lere damgasını vuran konsol tasarımları

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı. 80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı. Teknolojinin imkanları, bilim kurgu filmleri ve 80'lerin disko kültürüyle birlikte otomobillerin gösterge panellerinde de renkli, dijital öğeler beraberinde geldi. Yaşanan bu değişim, otomobillerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü. Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi. İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri... 1987 Pontiac Trans Am GTA 1980 Chevrolet Corvette Cadillac Allante Citroen BX "Digit" Subaru XT 4WD 1800 Turbo Subaru XT 4WD 1800 Turbo Nissan Z31 300ZX VW Golf 2 Digifiz Renault 21 TXE Electronic Opel Monza GSE Toyota Celica (1987) Toyota Corolla AE86 1989 Buick Reatta Citroen GSA Citroen GSA 1980 Citroen Karin 1981 Citroen Xenia Pontiac 6000 STE Alfa Romeo's 90 QO Aston Martin Lagonda Aston Martin Lagonda daha sonra kendisini yenileyerek bu hali aldı. Vektor