80'lere damgasını vuran konsol tasarımları

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı.

LANCİA MEDUSA Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi.