80'lere damgasını vuran konsol tasarımları

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 10:30

80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 1
80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı.
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 2

LANCİA ORCA

Teknolojinin imkanları, bilim kurgu filmleri ve 80'lerin disko kültürüyle birlikte otomobillerin gösterge panellerinde de renkli, dijital öğeler beraberinde geldi.
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 3

LANCİA MEGAGAMMA

Yaşanan bu değişim, otomobillerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü.
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 4

LANCİA MEDUSA

Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi.
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 5

KITT 2000 "KARA ŞİMŞEK"

İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri...
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 6
1987 Pontiac Trans Am GTA
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 7
1980 Chevrolet Corvette
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 8
Cadillac Allante
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 9
Citroen BX "Digit"
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 10
Subaru XT 4WD 1800 Turbo
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 11
Subaru XT 4WD 1800 Turbo
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 12
Nissan Z31 300ZX
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 13
VW Golf 2 Digifiz
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 14
Renault 21 TXE Electronic
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 15
Opel Monza GSE
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 16
Toyota Celica (1987)
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 17
Toyota Corolla AE86
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 18
1989 Buick Reatta
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 19
Citroen GSA
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 20
Citroen GSA
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 21
1980 Citroen Karin
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 22
1981 Citroen Xenia
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 23
Pontiac 6000 STE
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 24
Alfa Romeo's 90 QO
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 25
Aston Martin Lagonda
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 26
Aston Martin Lagonda daha sonra kendisini yenileyerek bu hali aldı.
80'lere damgasını vuran konsol tasarımları - 27
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