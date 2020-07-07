80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 09:44

80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 1

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı. 

80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 2
Lancia Orca 

Teknolojinin imkanları, bilim kurgu filmleri ve 80'lerin disko kültürüyle birlikte otomobillerin gösterge panellerinde de renkli, dijital öğeler beraberinde geldi.
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 3
Lancia Megagamma 

Yaşanan bu değişim, otomobillerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü.

80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 4
Lancia Medusa 

Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi.

80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 5
KITT 2000 "Kara Şimşek" 

İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri...

80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 6
1987 Pontiac Trans Am GTA
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 7
1980 Chevrolet Corvette
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 8
Cadillac Allante
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 9
Citroen BX "Digit"
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 10
Subaru XT 4WD 1800 Turbo
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 11
Subaru XT 4WD 1800 Turbo
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 12
Nissan Z31 300ZX
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 13
VW Golf 2 Digifiz
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 14
Renault 21 TXE Electronic
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 15
Opel Monza GSE
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 16
Toyota Celica (1987)
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 17
Toyota Corolla AE86
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 18
1989 Buick Reatta
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 19
Citroen GSA
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 20
Citroen GSA
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 21
1980 Citroen Karin
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 22
1981 Citroen Xenia
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 23
Pontiac 6000 STE
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 24
Alfa Romeo's 90 QO
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 25
Aston Martin Lagonda
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 26
Aston Martin Lagonda daha sonra kendisini yenileyerek bu hali aldı.
80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları - 27
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