80'li yıllara damgasını vuran otomobil konsolları

ntv.com.tr 07.07.2020 - 09:44
80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı.
Yaşanan bu değişim, otomobillerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü.
Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi.
İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri...