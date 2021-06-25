830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı

Ferrari yeni modeli 296 GTB'yi tanıttı. Elektrik desteğine sahip V6 motorla birlikte gelen 296 GTB, yüksek performansı ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

ntv.com.tr 25.06.2021 - 10:22

830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 1
Ferrari, uzun süredir casus kameralara yakalanan modeli 296 GTB'yi resmen tanıttı.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 2
6 silindirli üniteyle gelen model şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteği de mevcut.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 3
Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla birlikte bu güç 830 beygir ve 740 Nm'ye çıkıyor.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 4
Ferrari 296 GTB'nin 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye, 0'dan 200'e ise 7.3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 5
Ferrari bu araçta da diğer modellerinde kullandığı 8 ileri şansımana yer vermiş. Aracın elektrik motoru ise 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Araç sadece elektrik gücüyle 25 kilometre yol alabiliyor.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 6
Modelin bir de daha fazla karbon fiber kullanılan Assetto Fiorano paketi mevcut.
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 7
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 8
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 9
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 10
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 11
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 12
830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı - 13

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