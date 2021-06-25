830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı

Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla birlikte bu güç 830 beygir ve 740 Nm'ye çıkıyor.

Ferrari 296 GTB'nin 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye, 0'dan 200'e ise 7.3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s.

Ferrari bu araçta da diğer modellerinde kullandığı 8 ileri şansımana yer vermiş. Aracın elektrik motoru ise 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Araç sadece elektrik gücüyle 25 kilometre yol alabiliyor.