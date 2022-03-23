90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:25
90'ların sonlarında VW patronu Ferdinand Piech dünyanın en hızlı ve en güçlü süper arabasını inşa etmeye karar vermesiyle başlıyor hikaye. Sadece hangi logoya sahip olacağı bilinmiyordu. Sonunda Bugatti’de karar kılındı. 1999 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkan Bentley ise bir sürpriz oldu.
Ortadan motorlu konsept, markanın 1998’de satın aldığı Lamborghini’nin diablo modeline dayanıyordu. 8 litrelik W16 motor 623 beygirlik güç üretiyordu.
Konsept araç 1997'deki Tokyo Motor Show'da tanıtıldı.
Ferdinand Piech tarafından sipariş edilen ve tasarımı Italdesign tarafından yapılan ortadan motorlu W12 Sycro, 414 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahipti. 2002'de VW, W12 prototipiyle bir sürü hız rekoru kırdı.
GT90'ın beş vitesli manuel şanzımanı ve çift salıncaklı süspansiyonu o dönem Ford’un sahibi olduğu Jaguar’ın konsept aracı XJ220’den geliyor. GT90’da 720 beygir güç üreten 6.0 litrelik V12 yer alıyordu.
Aracın gövde panelleri karbon fiberdi, geleneksel bir çatıdan ziyade yolcuları kaplayan lamine cam bir kubbeye ve 'yüksek hızda' yükselen bir spoylere sahipti.
1991’de tanıtılan Avus, alüminyum bir şasi ve elle dövülmüş, boyanmamış sadece 1,5 mm kalınlığında alüminyum gövde panellerine sahipti.
Avus, VW Group'un yeni W12 motorunu dünyaya tanıtma yoluydu. Ancak motor henüz hazır değildi. Çalışan bir W12, 1997’de VW W12 Syncro ile tanıtıldı.
Audi o dönemde Avus’un 509 beygir güçle 0’dan 100 kilometre hıza 3 saniyede çıkabileceğini açıklamıştı.
Lamborghini, Ferrari 355 ile rekabet için giriş seviyesi bir süper otomobil yapmak için çıktı yola. Calà, 1995 Cenevre Otomobil Fuarı'nda 395 beygirlik bir V10 ile altı ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere güç vererek ilk kez piyasaya çıktı.
Seri üretim için tasarlanan model VW’in 1998’de markayı satın almasıyla rafa kaldırıldı.
Konsept araç, 1991’deki Frankfurt Motor Show'da ortaya çıktı. Konsept araçtan çok markanın gelecek teknolojilerini barındıran bir modeldi.
6.0 litrelik, 12 silindirli Mercedes, sekiz yıl daha üretime geçmeyecek olan aktif süspansiyon sistemine, dört tekerlekten yönlendirmeye, hava freni gibi aktif aerodinamik parçalara, lastik basıncı izleme ve radar hız sabitleyiciye sahipti.
1999 yılında Yüzyılın Otomobil Tasarımcısı seçilen İtalyan Giorgetto Giugiaro’nun 26 yaşındaki oğlu tarafından tasarlanan BMW Nazca M12, 1991'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.
İki metre genişliğe ve 4,37 metre uzunluğa sahip olan araç 1 metreden biraz yüksekti sadece.
1.1 tonluk aracın 0.26'lık sürtünme katsayısı dönemine göre çok başarılıydı.
BMW M12 gibi Giorgetto Giugiaro'nun oğlu Fabrizio tarafından tasarlnan araç 1997 tanıtıldı.
Alfa Romeo’nun 3.0 litrelik V6 motoruna sahipti. Marka, aracın 0’dan 100 kilometre hıza 4 saniyede çıktığını ve 300 km maksimum sürati olduğunu açıklamıştı.
Yamaha OX99-11, üretime oldukça yaklaşmıştı. Birleşik Krallık'ta geliştirilen üç adet 3.5 litrelik V12 motorlu prototipin satmayacağına karar verilerek 1994’de fişi çekildi.
Aracın 3 prototipi hala etkinliklerde boy gösteriyor. Kullanılan karbonfiber malzemeler sayesinde 1000 kilogram ağırlığa sahip olan araç 100 km hıza 3 saniyenin biraz üzerinde ulaşıyor ve 320 kilometre maksimum hıza sahip.