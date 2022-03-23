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90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular

Dünyaca ünlü otomobil dergisi TopGear, 1990’lı yıllarda tanıtılan en iyi süper otomobil konseptlerini seçti. Hiç üretilmeyen bu konsept modellerde kullanılan teknolojiler günümüze kadar uzanan yıllar sonra üretilecek modellerde hayata geçti.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:25

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 1

BENTLEY HUNAUDİERES

90'ların sonlarında VW patronu Ferdinand Piech dünyanın en hızlı ve en güçlü süper arabasını inşa etmeye karar vermesiyle başlıyor hikaye. Sadece hangi logoya sahip olacağı bilinmiyordu. Sonunda Bugatti’de karar kılındı. 1999 Cenevre Fuarı'nda ortaya çıkan Bentley ise bir sürpriz oldu.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 2

Ortadan motorlu konsept, markanın 1998’de satın aldığı Lamborghini’nin diablo modeline dayanıyordu. 8 litrelik W16 motor 623 beygirlik güç üretiyordu.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 3

VOLKSWAGEN W12 SYNCRO

 Konsept araç 1997'deki Tokyo Motor Show'da tanıtıldı. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 4

Ferdinand Piech tarafından sipariş edilen ve tasarımı Italdesign tarafından yapılan ortadan motorlu W12 Sycro, 414 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahipti. 2002'de VW, W12 prototipiyle bir sürü hız rekoru kırdı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 5
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 6

FORD GT90

GT90'ın beş vitesli manuel şanzımanı ve çift salıncaklı süspansiyonu o dönem ’un sahibi olduğu Jaguar’ın konsept aracı XJ220’den geliyor. GT90’da 720 beygir güç üreten 6.0 litrelik V12 yer alıyordu.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 7

Aracın gövde panelleri karbon fiberdi, geleneksel bir çatıdan ziyade yolcuları kaplayan lamine cam bir kubbeye ve 'yüksek hızda' yükselen bir spoylere sahipti. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 8
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 9
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 10

AUDİ AVUS QUATTRO

1991’de tanıtılan Avus, alüminyum bir şasi ve elle dövülmüş, boyanmamış sadece 1,5 mm kalınlığında alüminyum gövde panellerine sahipti.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 11

Avus, VW Group'un yeni W12 motorunu dünyaya tanıtma yoluydu. Ancak motor henüz hazır değildi. Çalışan bir W12, 1997’de VW W12 Syncro ile tanıtıldı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 12

o dönemde Avus’un 509 beygir güçle 0’dan 100 kilometre hıza 3 saniyede çıkabileceğini açıklamıştı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 13
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 14

LAMBORGHİNİ CALA

Lamborghini, Ferrari 355 ile rekabet için giriş seviyesi bir süper otomobil yapmak için çıktı yola. Calà, 1995 Cenevre Fuarı'nda 395 beygirlik bir V10 ile altı ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere güç vererek ilk kez piyasaya çıktı. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 15

Seri üretim için tasarlanan model VW’in 1998’de markayı satın almasıyla rafa kaldırıldı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 16
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 17

MERCEDES-BENZ C112

Konsept araç, 1991’deki Frankfurt Motor Show'da ortaya çıktı. Konsept araçtan çok markanın gelecek teknolojilerini barındıran bir modeldi. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 18

6.0 litrelik, 12 silindirli Mercedes, sekiz yıl daha üretime geçmeyecek olan aktif süspansiyon sistemine, dört tekerlekten yönlendirmeye, hava freni gibi aktif aerodinamik parçalara, lastik basıncı izleme ve radar hız sabitleyiciye sahipti.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 19
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 20
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 21

BMW NAZCA M12

1999 yılında Yüzyılın Tasarımcısı seçilen İtalyan Giorgetto Giugiaro’nun 26 yaşındaki oğlu tarafından tasarlanan BMW Nazca M12, 1991'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 22

İki metre genişliğe ve 4,37 metre uzunluğa sahip olan araç 1 metreden biraz yüksekti sadece.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 23

1.1 tonluk aracın 0.26'lık sürtünme katsayısı dönemine göre çok başarılıydı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 24

ALFA ROMEO SCİGHERA

BMW M12 gibi Giorgetto Giugiaro'nun oğlu Fabrizio tarafından tasarlnan araç 1997 tanıtıldı. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 25

Alfa Romeo’nun 3.0 litrelik V6 motoruna sahipti. Marka, aracın 0’dan 100 kilometre hıza 4 saniyede çıktığını ve 300 km maksimum sürati olduğunu açıklamıştı.

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 26
90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 27

YAMAHA OX99-11

Yamaha OX99-11, üretime oldukça yaklaşmıştı. Birleşik Krallık'ta geliştirilen üç adet 3.5 litrelik V12 motorlu prototipin satmayacağına karar verilerek 1994’de fişi çekildi. 

90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular - 28

Aracın 3 prototipi hala etkinliklerde boy gösteriyor. Kullanılan karbonfiber malzemeler sayesinde 1000 kilogram ağırlığa sahip olan araç 100 km hıza 3 saniyenin biraz üzerinde ulaşıyor ve 320 kilometre maksimum hıza sahip.

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