90'lı yılların süper otomobil konseptleri: Geleceğe ışık tuttular

LAMBORGHİNİ CALA

Lamborghini, Ferrari 355 ile rekabet için giriş seviyesi bir süper otomobil yapmak için çıktı yola. Calà, 1995 Cenevre Otomobil Fuarı'nda 395 beygirlik bir V10 ile altı ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere güç vererek ilk kez piyasaya çıktı.